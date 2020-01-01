Токеноміка Tron Bull (TBULL) Дізнайтеся ключову інформацію про Tron Bull (TBULL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Tron Bull (TBULL) Перший мемкоїн талісмана Tron — Tron Bull на Sunpump, створений спільнотою. Офіційний вебсайт: https://tbullcoin.com/ Оглядач блокчейну: https://tronscan.org/#/token20/TPeoxx1VhUMnAUyjwWfximDYFDQaxNQQ45 Купити TBULL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Tron Bull (TBULL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Tron Bull (TBULL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,98M $ 1,98M $ 1,98M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,98M $ 1,98M $ 1,98M Історичний максимум: $ 0,0319 $ 0,0319 $ 0,0319 Історичний мінімум: $ 0,001383741611369046 $ 0,001383741611369046 $ 0,001383741611369046 Поточна ціна: $ 0,00198 $ 0,00198 $ 0,00198 Дізнайтеся більше про ціну Tron Bull (TBULL)

Токеноміка Tron Bull (TBULL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Tron Bull (TBULL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TBULL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TBULL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TBULL, досліджуйте ціну токена TBULL в реальному часі!

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