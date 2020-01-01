Токеноміка ALTAVA (TAVA) Дізнайтеся ключову інформацію про ALTAVA (TAVA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація ALTAVA (TAVA) ALTAVA є лідером у швидкозростаючій віртуальній індустрії моди та надає послуги вертикальної платформи штучного інтелекту, орієнтованої на створення 3D-активів для ігор, віртуальної та доповненої реальності, просторових обчислень, електронної комерції та вебінтеграції. ALTAVA працювала з понад 40 світовими брендами класу люкс, включаючи LVMH, Fendi, Balmain, Prada та інші, надаючи їм віртуальний досвід. Серед акціонерів компанії є Animoca Brands, Netmarble, LG Electronics, SM Entertainment та інші. Офіційний вебсайт: https://altava.com/ Whitepaper: https://kr.object.ncloudstorage.com/altava.com-cdn/pdf/Altava_whitepaper.pdf Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xdebe620609674f21b1089042527f420372ea98a5 Купити TAVA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни ALTAVA (TAVA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ALTAVA (TAVA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 7,24M $ 7,24M $ 7,24M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 695,88M $ 695,88M $ 695,88M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,01949 $ 0,01949 $ 0,01949 Історичний мінімум: $ 0,008411259153674097 $ 0,008411259153674097 $ 0,008411259153674097 Поточна ціна: $ 0,01041 $ 0,01041 $ 0,01041 Дізнайтеся більше про ціну ALTAVA (TAVA)

Токеноміка ALTAVA (TAVA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки ALTAVA (TAVA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TAVA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TAVA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TAVA, досліджуйте ціну токена TAVA в реальному часі!

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