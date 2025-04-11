Логотип ALTAVA

Поточна ціна ALTAVA (TAVA)

USD

Графік ціни ALTAVA (TAVA) в реальному часі

$0.01165
$0.01165$0.01165
+2.73%(1D)

Дані та інформація про ціну TAVA в реальному часі

Поточна ціна ALTAVA (TAVA) сьогодні становить 0.01165 USD з поточною ринковою капіталізацією $ 8.11M USD. Ціна TAVA у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку ALTAVA:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 24.05K USD
- Зміна ціни ALTAVA протягом дня – +2.73%
- Циркуляційна пропозиція – 695.88M USD

Отримуйте оновлення цін TAVA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни TAVA.

Цінові показники TAVAUSD

Відстежуйте зміни ціни на ALTAVA за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.0003096+2.73%
30 днів$ +0.00465+66.42%
60 днів$ +0.00465+66.42%
90 днів$ +0.00465+66.42%
Зміна ціни ALTAVA сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни TAVA на $ +0.0003096 (+2.73%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни ALTAVA за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0.00465 (+66.42%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни ALTAVA за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник TAVA змінився на $ +0.00465 (+66.42%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни ALTAVA за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0.00465 (+66.42%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну TAVA

Ознайомтеся з останніми даними про ціну ALTAVA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.01075
$ 0.01075$ 0.01075

$ 0.0122
$ 0.0122$ 0.0122

$ 0.017
$ 0.017$ 0.017

+1.04%

+2.73%

-7.10%

Ринкова інформація TAVA

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 8.11M
$ 8.11M$ 8.11M

$ 24.05K
$ 24.05K$ 24.05K

695.88M
695.88M 695.88M

Що таке ALTAVA (TAVA)

ALTAVA є лідером у швидкозростаючій віртуальній індустрії моди та надає послуги вертикальної платформи штучного інтелекту, орієнтованої на створення 3D-активів для ігор, віртуальної та доповненої реальності, просторових обчислень, електронної комерції та вебінтеграції. ALTAVA працювала з понад 40 світовими брендами класу люкс, включаючи LVMH, Fendi, Balmain, Prada та інші, надаючи їм віртуальний досвід. Серед акціонерів компанії є Animoca Brands, Netmarble, LG Electronics, SM Entertainment та інші.

Проєкт ALTAVA доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями ALTAVA. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу TAVA, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про ALTAVA у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі ALTAVA безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни ALTAVA

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як ALTAVA, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна TAVA? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни ALTAVA.

Історія ціни ALTAVA

Відстеження траєкторії ціни TAVA надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії TAVA. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни ALTAVA.

Як купити ALTAVA (TAVA)

Шукаєте як купити ALTAVA? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати ALTAVA на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

TAVA до місцевих валют

1 TAVA до VND
298.71765
1 TAVA до AUD
A$0.0185235
1 TAVA до GBP
0.008854
1 TAVA до EUR
0.010252
1 TAVA до USD
$0.01165
1 TAVA до MYR
RM0.051493
1 TAVA до TRY
0.443399
1 TAVA до JPY
¥1.6721245
1 TAVA до RUB
0.969513
1 TAVA до INR
1.002832
1 TAVA до IDR
Rp194.166589
1 TAVA до KRW
16.5482425
1 TAVA до PHP
0.666147
1 TAVA до EGP
￡E.0.597645
1 TAVA до BRL
R$0.068269
1 TAVA до CAD
C$0.016077
1 TAVA до BDT
1.4158245
1 TAVA до NGN
18.610176
1 TAVA до UAH
0.48231
1 TAVA до VES
Bs0.82715
1 TAVA до PKR
Rs3.266893
1 TAVA до KZT
6.0206035
1 TAVA до THB
฿0.3899255
1 TAVA до TWD
NT$0.3771105
1 TAVA до AED
د.إ0.0427555
1 TAVA до CHF
Fr0.0094365
1 TAVA до HKD
HK$0.0902875
1 TAVA до MAD
.د.م0.108345
1 TAVA до MXN
$0.2368445

Ресурс ALTAVA

Щоб дізнатися більше про ALTAVA, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтALTAVA
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про ALTAVA

Головні новини

Що таке Mind Network (FHE)? Повний посібник по крипто-токену з повною гомоморфною криптацією

Представляємо Mind Network, інноваційний проект, що використовує повну гомоморфну криптацію (FHE) для створення цифрової екосистеми з нульовою довірою, де дані залишаються зашифрованими не тільки під час передачі, а й протягом обчислень. Нативний токен Mind Network, $FHE, забезпечує цей революційний протокол, який переосмислює наш підхід до безпеки в епоху штучного інтелекту та блокчейну.

April 11, 2025

Що таке Unite (UNITE)? Повний посібник щодо першої L3 блокчейн для мобільних ігор

Ця стаття пропонує всебічне дослідження Unite, від його основних технологій до його ринкових можливостей і всього, що між ними.

April 10, 2025

Найкраща криптовалюта для інвестицій у 2025 році: експертний аналіз та аналітичні дані

У цій статті ми проведемо експертний аналіз, розберемо аналітичні дані та допоможемо вам обрати найкращу криптовалюту для інвестицій у 2025 році з використанням можливостей криптобіржі MEXC.

April 10, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор

Сума

TAVA
USD

1 TAVA = 0.01165 USD

Торгівля

TAVAUSDT
$0.01165
$0.01165$0.01165
+2.64%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --