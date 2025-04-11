Що таке ALTAVA (TAVA)

ALTAVA є лідером у швидкозростаючій віртуальній індустрії моди та надає послуги вертикальної платформи штучного інтелекту, орієнтованої на створення 3D-активів для ігор, віртуальної та доповненої реальності, просторових обчислень, електронної комерції та вебінтеграції. ALTAVA працювала з понад 40 світовими брендами класу люкс, включаючи LVMH, Fendi, Balmain, Prada та інші, надаючи їм віртуальний досвід. Серед акціонерів компанії є Animoca Brands, Netmarble, LG Electronics, SM Entertainment та інші.

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Прогноз ціни ALTAVA

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як ALTAVA, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна TAVA? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни ALTAVA.

Історія ціни ALTAVA

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Як купити ALTAVA (TAVA)

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TAVA до місцевих валют

1 TAVA до VND ₫ 298.71765 1 TAVA до AUD A$ 0.0185235 1 TAVA до GBP ￡ 0.008854 1 TAVA до EUR € 0.010252 1 TAVA до USD $ 0.01165 1 TAVA до MYR RM 0.051493 1 TAVA до TRY ₺ 0.443399 1 TAVA до JPY ¥ 1.6721245 1 TAVA до RUB ₽ 0.969513 1 TAVA до INR ₹ 1.002832 1 TAVA до IDR Rp 194.166589 1 TAVA до KRW ₩ 16.5482425 1 TAVA до PHP ₱ 0.666147 1 TAVA до EGP ￡E. 0.597645 1 TAVA до BRL R$ 0.068269 1 TAVA до CAD C$ 0.016077 1 TAVA до BDT ৳ 1.4158245 1 TAVA до NGN ₦ 18.610176 1 TAVA до UAH ₴ 0.48231 1 TAVA до VES Bs 0.82715 1 TAVA до PKR Rs 3.266893 1 TAVA до KZT ₸ 6.0206035 1 TAVA до THB ฿ 0.3899255 1 TAVA до TWD NT$ 0.3771105 1 TAVA до AED د.إ 0.0427555 1 TAVA до CHF Fr 0.0094365 1 TAVA до HKD HK$ 0.0902875 1 TAVA до MAD .د.م 0.108345 1 TAVA до MXN $ 0.2368445

Ресурс ALTAVA

Щоб дізнатися більше про ALTAVA, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Люди також запитують: Інші запитання про ALTAVA Яка сьогодні ціна ALTAVA (TAVA)? Поточна ціна ALTAVA (TAVA) становить 0.01165 USD . Яка ринкова капіталізація ALTAVA (TAVA)? Поточна ринкова капіталізація ALTAVA становить $ 8.11M USD . Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції TAVA на ринкову ціну в реальному часі 0.01165 USD . Яка циркуляційна пропозиція ALTAVA (TAVA)? Поточна циркуляційна пропозиція ALTAVA (TAVA) становить 695.88M USD . Яка була найвища ціна ALTAVA (TAVA)? Станом на 2025-04-12 , найвища ціна ALTAVA (TAVA) становить 0.017 USD . Який обсяг торгівлі ALTAVA (TAVA) за 24 год? Обсяг торгівлі ALTAVA (TAVA) за 24 год становить $ 24.05K USD . Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.

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