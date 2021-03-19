Токеноміка Taraxa Coin (TARA) Дізнайтеся ключову інформацію про Taraxa Coin (TARA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Taraxa Coin (TARA) Taraxa is designed to track informal transaction to minimize the cost & risk of confusion and disputes.The vast majority (>80%) of the world’s transactions are informal, uncaptured, and unverifiable, often leading to costly confusion and disputes. Taraxa leverages inline capturing and audit logging to make these transactions trusted and seamless. Офіційний вебсайт: https://www.taraxa.io/ Whitepaper: https://docs.taraxa.io/ Оглядач блокчейну: https://mainnet.explorer.taraxa.io/ Купити TARA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Taraxa Coin (TARA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Taraxa Coin (TARA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 7,86M $ 7,86M $ 7,86M Загальна пропозиція: $ 12,00B $ 12,00B $ 12,00B Циркуляційна пропозиція: $ 5,49B $ 5,49B $ 5,49B FDV (повністю розведена вартість): $ 17,19M $ 17,19M $ 17,19M Історичний максимум: $ 0,119 $ 0,119 $ 0,119 Історичний мінімум: $ 0,000591558231188284 $ 0,000591558231188284 $ 0,000591558231188284 Поточна ціна: $ 0,0014329 $ 0,0014329 $ 0,0014329 Дізнайтеся більше про ціну Taraxa Coin (TARA)

Токеноміка Taraxa Coin (TARA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Taraxa Coin (TARA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TARA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TARA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TARA, досліджуйте ціну токена TARA в реальному часі!

Як купити TARA Зацікавлені в додаванні Taraxa Coin (TARA) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі TARA, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити TARA на MEXC зараз!

Історія ціни Taraxa Coin (TARA) Аналіз історії ціни TARA допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни TARA прямо зараз!

Прогноз ціни TARA Хочете знати, куди рухається TARA? Наша сторінка прогнозу ціни TARA поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена TARA зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!