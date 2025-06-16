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Курс THE AMERICA PARTY (TAPSOL)

USD

Графік ціни THE AMERICA PARTY (TAPSOL) в реальному часі

$0,0002369
$0,0002369$0,0002369
-9,99%(1D)

Дані та інформація про ціну TAPSOL в реальному часі

Поточна ціна THE AMERICA PARTY (TAPSOL) сьогодні становить 0,0002368 USD з поточною ринковою капіталізацією -- USD. Ціна TAPSOL у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку THE AMERICA PARTY:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 55,63K USD
- Зміна ціни THE AMERICA PARTY протягом дня – -9,99%
- Циркуляційна пропозиція – -- USD

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Цінові показники TAPSOLUSD

Відстежуйте зміни ціни на THE AMERICA PARTY за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,000026293-9,99%
30 днів$ -0,0007632-76,32%
60 днів$ -0,0007632-76,32%
90 днів$ -0,0007632-76,32%
Зміна ціни THE AMERICA PARTY сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни TAPSOL на $ -0,000026293 (-9,99%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни THE AMERICA PARTY за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,0007632 (-76,32%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни THE AMERICA PARTY за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник TAPSOL змінився на $ -0,0007632 (-76,32%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни THE AMERICA PARTY за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,0007632 (-76,32%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну TAPSOL

Ознайомтеся з останніми даними про ціну THE AMERICA PARTY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0,0002186
$ 0,0002186$ 0,0002186

$ 0,0002958
$ 0,0002958$ 0,0002958

$ 0,00687
$ 0,00687$ 0,00687

-8,29%

-9,99%

-92,49%

Ринкова інформація TAPSOL

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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$ 55,63K
$ 55,63K$ 55,63K

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Що таке THE AMERICA PARTY (TAPSOL)

Під час онлайн-перепалки з Дональдом Трампом Ілон Маск запустив опитування в Twitter, запитавши, чи слід створити нову політичну партію. Близько 80% тих, хто проголосував, підтримали цю ідею. Потім Маск поділився результатами, прокоментувавши словами «THE AMERICA PARTY» («АМЕРИКАНСЬКА ПАРТІЯ»), що викликало широку дискусію.

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Прогноз курсу THE AMERICA PARTY

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як THE AMERICA PARTY, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна TAPSOL? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни THE AMERICA PARTY.

Історія ціни THE AMERICA PARTY

Відстеження траєкторії ціни TAPSOL надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії TAPSOL. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни THE AMERICA PARTY.

Токеноміка THE AMERICA PARTY (TAPSOL)

Розуміння токеноміки THE AMERICA PARTY (TAPSOL) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена TAPSOL зараз!

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TAPSOL до місцевих валют

1 TAPSOL до VND
6,231392
1 TAPSOL до AUD
A$0,000359936
1 TAPSOL до GBP
0,000172864
1 TAPSOL до EUR
0,000203648
1 TAPSOL до USD
$0,0002368
1 TAPSOL до MYR
RM0,001004032
1 TAPSOL до TRY
0,009320448
1 TAPSOL до JPY
¥0,034163136
1 TAPSOL до RUB
0,018617216
1 TAPSOL до INR
0,020362432
1 TAPSOL до IDR
Rp3,881966592
1 TAPSOL до KRW
0,321737792
1 TAPSOL до PHP
0,013350784
1 TAPSOL до EGP
￡E.0,0118992
1 TAPSOL до BRL
R$0,001304768
1 TAPSOL до CAD
C$0,00031968
1 TAPSOL до BDT
0,028946432
1 TAPSOL до NGN
0,365995712
1 TAPSOL до UAH
0,00983904
1 TAPSOL до VES
Bs0,02368
1 TAPSOL до PKR
Rs0,067004928
1 TAPSOL до KZT
0,12137184
1 TAPSOL до THB
฿0,007674688
1 TAPSOL до TWD
NT$0,006971392
1 TAPSOL до AED
د.إ0,000869056
1 TAPSOL до CHF
Fr0,000191808
1 TAPSOL до HKD
HK$0,001856512
1 TAPSOL до MAD
.د.م0,00215488
1 TAPSOL до MXN
$0,004480256

Ресурс THE AMERICA PARTY

Щоб дізнатися більше про THE AMERICA PARTY, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

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1 TAPSOL = 0,0002368 USD

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$0,0002368$0,0002368
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