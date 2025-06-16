Що таке The America Party (TAPETH)

Під час онлайн-перепалки з Дональдом Трампом Ілон Маск запустив опитування в Twitter, запитавши, чи слід створити нову політичну партію. Близько 80% тих, хто проголосував, підтримали цю ідею. Потім Маск поділився результатами, прокоментувавши словами «THE AMERICA PARTY» («АМЕРИКАНСЬКА ПАРТІЯ»), що викликало широку дискусію.

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TAPETH до місцевих валют

1 TAPETH до VND ₫ 6,010346 1 TAPETH до AUD A$ 0,000347168 1 TAPETH до GBP ￡ 0,000166732 1 TAPETH до EUR € 0,000196424 1 TAPETH до USD $ 0,0002284 1 TAPETH до MYR RM 0,000968416 1 TAPETH до TRY ₺ 0,008989824 1 TAPETH до JPY ¥ 0,032951268 1 TAPETH до RUB ₽ 0,017956808 1 TAPETH до INR ₹ 0,019640116 1 TAPETH до IDR Rp 3,744261696 1 TAPETH до KRW ₩ 0,310324796 1 TAPETH до PHP ₱ 0,012877192 1 TAPETH до EGP ￡E. 0,0114771 1 TAPETH до BRL R$ 0,001258484 1 TAPETH до CAD C$ 0,00030834 1 TAPETH до BDT ৳ 0,027919616 1 TAPETH до NGN ₦ 0,353012756 1 TAPETH до UAH ₴ 0,00949002 1 TAPETH до VES Bs 0,02284 1 TAPETH до PKR Rs 0,064628064 1 TAPETH до KZT ₸ 0,11706642 1 TAPETH до THB ฿ 0,007402444 1 TAPETH до TWD NT$ 0,006724096 1 TAPETH до AED د.إ 0,000838228 1 TAPETH до CHF Fr 0,000185004 1 TAPETH до HKD HK$ 0,001790656 1 TAPETH до MAD .د.م 0,00207844 1 TAPETH до MXN $ 0,004321328

Ресурс The America Party

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