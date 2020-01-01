Токеноміка TAO Inu (TAONU) Дізнайтеся ключову інформацію про TAO Inu (TAONU), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація TAO Inu (TAONU) TAONU — це децентралізований мемкоїн, який працює на блокчейні Ethereum за стандартом ERC20. Натхненний принципами даосизму та інноваційною технологією мережі Bittensor, TAONU прагне бути чимось більшим, ніж просто мемкоїн, роблячи значний внесок в екосистему Bittensor та ширший криптопростір. Офіційний вебсайт: https://www.taoinu.com Whitepaper: https://www.taoinu.com/whitepaper Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x4e9fcd48af4738e3bf1382009dc1e93ebfce698f Купити TAONU зараз!

Токеноміка та аналіз ціни TAO Inu (TAONU) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена TAO Inu (TAONU), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 1,21M $ 1,21M $ 1,21M Історичний максимум: $ 0,03494 $ 0,03494 $ 0,03494 Історичний мінімум: $ 0,00001806850517064 $ 0,00001806850517064 $ 0,00001806850517064 Поточна ціна: $ 0,001208 $ 0,001208 $ 0,001208 Дізнайтеся більше про ціну TAO Inu (TAONU)

Токеноміка TAO Inu (TAONU): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки TAO Inu (TAONU) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TAONU, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TAONU, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TAONU, досліджуйте ціну токена TAONU в реальному часі!

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