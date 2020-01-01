Токеноміка TAO Cat (TAOCAT) Дізнайтеся ключову інформацію про TAO Cat (TAOCAT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація TAO Cat (TAOCAT) Знайомтесь із TAO Cat — наймилішою TAO-максі від Bittensor. Це перший ШІ-агент Bittensor, здатний до самовдосконалення, із чистим ДНК Bittensor у своєму коді та працює на основі як Bittensor, так і Virtuals, створена командою Masa. Не дозволяйте її милості вас обманути — ця кішка має кігті! Від преміальних жартів до найсвіжішої TAO alpha, TAO Cat демонструє, на що здатна децентралізована інфраструктура штучного інтелекту преміум-класу Bittensor. Офіційний вебсайт: https://www.masa.ai/ Оглядач блокчейну: https://basescan.org/token/0x7a5f5ccd46ebd7ac30615836d988ca3bd57412b3 Купити TAOCAT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни TAO Cat (TAOCAT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена TAO Cat (TAOCAT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 902,00K $ 902,00K $ 902,00K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 902,00K $ 902,00K $ 902,00K Історичний максимум: $ 0,0854 $ 0,0854 $ 0,0854 Історичний мінімум: $ 0,000726104844639542 $ 0,000726104844639542 $ 0,000726104844639542 Поточна ціна: $ 0,000902 $ 0,000902 $ 0,000902 Дізнайтеся більше про ціну TAO Cat (TAOCAT)

Токеноміка TAO Cat (TAOCAT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки TAO Cat (TAOCAT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TAOCAT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TAOCAT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TAOCAT, досліджуйте ціну токена TAOCAT в реальному часі!

Як купити TAOCAT Зацікавлені в додаванні TAO Cat (TAOCAT) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі TAOCAT, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити TAOCAT на MEXC зараз!

Історія ціни TAO Cat (TAOCAT) Аналіз історії ціни TAOCAT допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни TAOCAT прямо зараз!

Прогноз ціни TAOCAT Хочете знати, куди рухається TAOCAT? Наша сторінка прогнозу ціни TAOCAT поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена TAOCAT зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!