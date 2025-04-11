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Поточна ціна CrypTalk (TALK)

USD

Графік ціни CrypTalk (TALK) в реальному часі

$0.836
$0.836$0.836
+4.23%(1D)

Дані та інформація про ціну TALK в реальному часі

Поточна ціна CrypTalk (TALK) сьогодні становить 0.836 USD з поточною ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TALK у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку CrypTalk:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 153.59K USD
- Зміна ціни CrypTalk протягом дня – +4.23%
- Циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники TALKUSD

Відстежуйте зміни ціни на CrypTalk за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.03393+4.23%
30 днів$ +0.336+67.20%
60 днів$ +0.336+67.20%
90 днів$ +0.336+67.20%
Зміна ціни CrypTalk сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни TALK на $ +0.03393 (+4.23%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни CrypTalk за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0.336 (+67.20%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни CrypTalk за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник TALK змінився на $ +0.336 (+67.20%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни CrypTalk за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0.336 (+67.20%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну TALK

Ознайомтеся з останніми даними про ціну CrypTalk: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.779
$ 0.779$ 0.779

$ 0.92
$ 0.92$ 0.92

$ 1.55
$ 1.55$ 1.55

+1.45%

+4.23%

-25.50%

Ринкова інформація TALK

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 153.59K
$ 153.59K$ 153.59K

0.00
0.00 0.00

Що таке CrypTalk (TALK)

Cryptalk переосмислює поняття цифрової конфіденційності, пропонуючи безпечний обмін повідомленнями, децентралізовані транзакції, сервіс умовного депонування та шифрування військового рівня. Партнери гарантують безпеку "без довіри", дозволяючи користувачам контролювати свої дані без централізованого нагляду.

Проєкт CrypTalk доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями CrypTalk. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

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Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі CrypTalk безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни CrypTalk

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як CrypTalk, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна TALK? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни CrypTalk.

Історія ціни CrypTalk

Відстеження траєкторії ціни TALK надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії TALK. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни CrypTalk.

Як купити CrypTalk (TALK)

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TALK до місцевих валют

1 TALK до VND
21,435.876
1 TALK до AUD
A$1.32924
1 TALK до GBP
0.63536
1 TALK до EUR
0.73568
1 TALK до USD
$0.836
1 TALK до MYR
RM3.69512
1 TALK до TRY
31.81816
1 TALK до JPY
¥119.99108
1 TALK до RUB
69.57192
1 TALK до INR
71.96288
1 TALK до IDR
Rp13,933.32776
1 TALK до KRW
1,187.4962
1 TALK до PHP
47.80248
1 TALK до EGP
￡E.42.8868
1 TALK до BRL
R$4.89896
1 TALK до CAD
C$1.15368
1 TALK до BDT
101.59908
1 TALK до NGN
1,335.45984
1 TALK до UAH
34.6104
1 TALK до VES
Bs59.356
1 TALK до PKR
Rs234.43112
1 TALK до KZT
432.03644
1 TALK до THB
฿27.98092
1 TALK до TWD
NT$27.06132
1 TALK до AED
د.إ3.06812
1 TALK до CHF
Fr0.67716
1 TALK до HKD
HK$6.479
1 TALK до MAD
.د.م7.7748
1 TALK до MXN
$16.99588

Ресурс CrypTalk

Щоб дізнатися більше про CrypTalk, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтCrypTalk
Оглядач блокчейну

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1 TALK = 0.836 USD

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$0.836$0.836
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