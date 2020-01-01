Токеноміка Talent Protocol (TALENT) Дізнайтеся ключову інформацію про Talent Protocol (TALENT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

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Токеноміка та аналіз ціни Talent Protocol (TALENT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Talent Protocol (TALENT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 856,05K $ 856,05K $ 856,05K Загальна пропозиція: $ 600,00M $ 600,00M $ 600,00M Циркуляційна пропозиція: $ 156,16M $ 156,16M $ 156,16M FDV (повністю розведена вартість): $ 3,29M $ 3,29M $ 3,29M Історичний максимум: $ 0,15892 $ 0,15892 $ 0,15892 Історичний мінімум: $ 0,004593551012617209 $ 0,004593551012617209 $ 0,004593551012617209 Поточна ціна: $ 0,005482 $ 0,005482 $ 0,005482 Дізнайтеся більше про ціну Talent Protocol (TALENT)

Токеноміка Talent Protocol (TALENT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Talent Protocol (TALENT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TALENT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TALENT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TALENT, досліджуйте ціну токена TALENT в реальному часі!

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