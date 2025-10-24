Актуальна ціна Taker Protocol сьогодні становить 0.006137 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TAKER до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TAKER на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Taker Protocol сьогодні становить 0.006137 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TAKER до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TAKER на MEXC вже зараз.

Логотип Taker Protocol

Курс Taker Protocol (TAKER)

Актуальна ціна 1 TAKER до USD:

$0,006136
$0,006136$0,006136
-0,19%1D
USD
Графік ціни Taker Protocol (TAKER) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:25:39 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Taker Protocol (TAKER) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,005565
$ 0,005565$ 0,005565
Мін. за 24 год
$ 0,0068
$ 0,0068$ 0,0068
Макс. за 24 год

$ 0,005565
$ 0,005565$ 0,005565

$ 0,0068
$ 0,0068$ 0,0068

--
----

--
----

+0,01%

-0,19%

-9,75%

-9,75%

Актуальна ціна Taker Protocol (TAKER) становить $ 0,006137. За останні 24 години TAKER торгувався між мінімумом у $ 0,005565 і максимумом у $ 0,0068, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TAKER становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то TAKER змінився на +0,01% за останню годину, -0,19% за 24 години та на -9,75% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Taker Protocol (TAKER)

--
----

$ 383,10K
$ 383,10K$ 383,10K

$ 6,14M
$ 6,14M$ 6,14M

--
----

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

BSC

Поточна ринкова капіталізація Taker Protocol — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 383,10K. Циркуляційна пропозиція TAKER — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,14M.

Історія ціни Taker Protocol (TAKER) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Taker Protocol за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,00001168-0,19%
30 днів$ -0,005643-47,91%
60 днів$ -0,006883-52,87%
90 днів$ -0,015403-71,51%
Зміна ціни Taker Protocol сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни TAKER на $ -0,00001168 (-0,19%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Taker Protocol за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,005643 (-47,91%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Taker Protocol за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник TAKER змінився на $ -0,006883 (-52,87%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Taker Protocol за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,015403 (-71,51%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Taker Protocol (TAKER)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Taker Protocol зараз.

Що таке Taker Protocol (TAKER)

Taker – це перший та найбільший протокол стимулювання екосистеми Bitcoin, розроблений для демократизації прибутку від Bitcoin для всіх власників часток Bitcoin. Він служить як рівень стимулювання Bitcoin, використовуючи кілька систем винагород, щоб спонукати мільйони користувачів прийняти, зберігати та використовувати Bitcoin та його деривативи.

Проєкт Taker Protocol доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Taker Protocol. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу TAKER, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Taker Protocol у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Taker Protocol безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Taker Protocol (USD)

Скільки коштуватиме Taker Protocol (TAKER) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Taker Protocol (TAKER) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Taker Protocol.

Перегляньте прогноз ціни Taker Protocol вже зараз!

Токеноміка Taker Protocol (TAKER)

Розуміння токеноміки Taker Protocol (TAKER) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена TAKER зараз!

Як купити Taker Protocol (TAKER)

Шукаєте як купити Taker Protocol? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Taker Protocol на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

TAKER до місцевих валют

1 Taker Protocol (TAKER) до VND
161,495155
1 Taker Protocol (TAKER) до AUD
A$0,00938961
1 Taker Protocol (TAKER) до GBP
0,00460275
1 Taker Protocol (TAKER) до EUR
0,00527782
1 Taker Protocol (TAKER) до USD
$0,006137
1 Taker Protocol (TAKER) до MYR
RM0,02589814
1 Taker Protocol (TAKER) до TRY
0,25806085
1 Taker Protocol (TAKER) до JPY
¥0,932824
1 Taker Protocol (TAKER) до ARS
ARS$9,10528279
1 Taker Protocol (TAKER) до RUB
0,49961317
1 Taker Protocol (TAKER) до INR
0,53852175
1 Taker Protocol (TAKER) до IDR
Rp102,28329242
1 Taker Protocol (TAKER) до PHP
0,35968957
1 Taker Protocol (TAKER) до EGP
￡E.0,29205983
1 Taker Protocol (TAKER) до BRL
R$0,03301706
1 Taker Protocol (TAKER) до CAD
C$0,0085918
1 Taker Protocol (TAKER) до BDT
0,7499414
1 Taker Protocol (TAKER) до NGN
8,95909945
1 Taker Protocol (TAKER) до COP
$23,97265625
1 Taker Protocol (TAKER) до ZAR
R.0,10635421
1 Taker Protocol (TAKER) до UAH
0,25646523
1 Taker Protocol (TAKER) до TZS
T.Sh.15,26615572
1 Taker Protocol (TAKER) до VES
Bs1,301044
1 Taker Protocol (TAKER) до CLP
$5,805602
1 Taker Protocol (TAKER) до PKR
Rs1,73259784
1 Taker Protocol (TAKER) до KZT
3,29409612
1 Taker Protocol (TAKER) до THB
฿0,20117086
1 Taker Protocol (TAKER) до TWD
NT$0,1890196
1 Taker Protocol (TAKER) до AED
د.إ0,02252279
1 Taker Protocol (TAKER) до CHF
Fr0,00484823
1 Taker Protocol (TAKER) до HKD
HK$0,04768449
1 Taker Protocol (TAKER) до AMD
֏2,34144961
1 Taker Protocol (TAKER) до MAD
.د.م0,05664451
1 Taker Protocol (TAKER) до MXN
$0,1129208
1 Taker Protocol (TAKER) до SAR
ريال0,02301375
1 Taker Protocol (TAKER) до ETB
Br0,92674837
1 Taker Protocol (TAKER) до KES
KSh0,79081382
1 Taker Protocol (TAKER) до JOD
د.أ0,004351133
1 Taker Protocol (TAKER) до PLN
0,02233868
1 Taker Protocol (TAKER) до RON
лв0,02681869
1 Taker Protocol (TAKER) до SEK
kr0,05762643
1 Taker Protocol (TAKER) до BGN
лв0,01031016
1 Taker Protocol (TAKER) до HUF
Ft2,06282981
1 Taker Protocol (TAKER) до CZK
0,12850878
1 Taker Protocol (TAKER) до KWD
د.ك0,001877922
1 Taker Protocol (TAKER) до ILS
0,02019073
1 Taker Protocol (TAKER) до BOB
Bs0,04228393
1 Taker Protocol (TAKER) до AZN
0,0104329
1 Taker Protocol (TAKER) до TJS
SM0,05664451
1 Taker Protocol (TAKER) до GEL
0,01663127
1 Taker Protocol (TAKER) до AOA
Kz5,61480267
1 Taker Protocol (TAKER) до BHD
.د.ب0,002307512
1 Taker Protocol (TAKER) до BMD
$0,006137
1 Taker Protocol (TAKER) до DKK
kr0,03946091
1 Taker Protocol (TAKER) до HNL
L0,16072803
1 Taker Protocol (TAKER) до MUR
0,27935624
1 Taker Protocol (TAKER) до NAD
$0,10629284
1 Taker Protocol (TAKER) до NOK
kr0,06124726
1 Taker Protocol (TAKER) до NZD
$0,01061701
1 Taker Protocol (TAKER) до PAB
B/.0,006137
1 Taker Protocol (TAKER) до PGK
K0,02583677
1 Taker Protocol (TAKER) до QAR
ر.ق0,02227731
1 Taker Protocol (TAKER) до RSD
дин.0,61940741
1 Taker Protocol (TAKER) до UZS
soʻm73,93974203
1 Taker Protocol (TAKER) до ALL
L0,5105984
1 Taker Protocol (TAKER) до ANG
ƒ0,01098523
1 Taker Protocol (TAKER) до AWG
ƒ0,0110466
1 Taker Protocol (TAKER) до BBD
$0,012274
1 Taker Protocol (TAKER) до BAM
KM0,01031016
1 Taker Protocol (TAKER) до BIF
Fr18,048917
1 Taker Protocol (TAKER) до BND
$0,00791673
1 Taker Protocol (TAKER) до BSD
$0,006137
1 Taker Protocol (TAKER) до JMD
$0,98222685
1 Taker Protocol (TAKER) до KHR
24,64656022
1 Taker Protocol (TAKER) до KMF
Fr2,602088
1 Taker Protocol (TAKER) до LAK
133,41304081
1 Taker Protocol (TAKER) до LKR
රු1,85742442
1 Taker Protocol (TAKER) до MDL
L0,10383804
1 Taker Protocol (TAKER) до MGA
Ar27,39728636
1 Taker Protocol (TAKER) до MOP
P0,04897326
1 Taker Protocol (TAKER) до MVR
0,0938961
1 Taker Protocol (TAKER) до MWK
MK10,6176237
1 Taker Protocol (TAKER) до MZN
MT0,39221567
1 Taker Protocol (TAKER) до NPR
रु0,86022329
1 Taker Protocol (TAKER) до PYG
43,216754
1 Taker Protocol (TAKER) до RWF
Fr8,892513
1 Taker Protocol (TAKER) до SBD
$0,05044614
1 Taker Protocol (TAKER) до SCR
0,08475197
1 Taker Protocol (TAKER) до SRD
$0,24357753
1 Taker Protocol (TAKER) до SVC
$0,05351464
1 Taker Protocol (TAKER) до SZL
L0,10623147
1 Taker Protocol (TAKER) до TMT
m0,0214795
1 Taker Protocol (TAKER) до TND
د.ت0,01798141
1 Taker Protocol (TAKER) до TTD
$0,04148612
1 Taker Protocol (TAKER) до UGX
Sh21,381308
1 Taker Protocol (TAKER) до XAF
Fr3,461268
1 Taker Protocol (TAKER) до XCD
$0,0165699
1 Taker Protocol (TAKER) до XOF
Fr3,461268
1 Taker Protocol (TAKER) до XPF
Fr0,625974
1 Taker Protocol (TAKER) до BWP
P0,08205169
1 Taker Protocol (TAKER) до BZD
$0,012274
1 Taker Protocol (TAKER) до CVE
$0,5824013
1 Taker Protocol (TAKER) до DJF
Fr1,086249
1 Taker Protocol (TAKER) до DOP
$0,39080416
1 Taker Protocol (TAKER) до DZD
د.ج0,80075576
1 Taker Protocol (TAKER) до FJD
$0,01405373
1 Taker Protocol (TAKER) до GNF
Fr52,90094
1 Taker Protocol (TAKER) до GTQ
Q0,04688668
1 Taker Protocol (TAKER) до GYD
$1,28036231
1 Taker Protocol (TAKER) до ISK
kr0,748714

Ресурс Taker Protocol

Щоб дізнатися більше про Taker Protocol, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтTaker Protocol

Люди також запитують: Інші запитання про Taker Protocol

Скільки сьогодні коштує Taker Protocol (TAKER)?
Актуальна ціна TAKER у USD становить 0,006137 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна TAKER до USD?
Поточна ціна TAKER до USD — $ 0,006137. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Taker Protocol?
Ринкова капіталізація TAKER — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція TAKER?
Циркуляційна пропозиція TAKER — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) TAKER?
TAKER досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) TAKER?
Історична мінімальна ціна TAKER становила -- USD.
Який обсяг торгівлі TAKER?
Актуальний обсяг торгівлі TAKER за 24 години — $ 383,10K USD.
Чи підніметься ціна TAKER цього року?
TAKER може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни TAKER для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:25:39 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Taker Protocol (TAKER)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор TAKER до USD

Сума

TAKER
TAKER
USD
USD

1 TAKER = 0,006137 USD

Торгувати TAKER

TAKER/USDT
$0,006136
$0,006136$0,006136
-0,35%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --