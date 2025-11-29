TAIX — це платформа на базі штучного інтелекту, яка в режимі реального часу збирає дані про настрої та поведінку стримерів та їхньої аудиторії. Вона допомагає ігровим студіям, видавцям та творцям миттєво зрозуміти, як сприймається контент, що працює, а що ні, і що варто масштабувати. TAIX — це не лише аналітика, а й вбудовані коментарі на базі штучного інтелекту та багатомовні інструменти перекладу, які дозволяють творцям контенту поширювати його по всьому світу, не знаючи жодної нової мови.