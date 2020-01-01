Токеноміка TARS Protocol (TAI) Дізнайтеся ключову інформацію про TARS Protocol (TAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація TARS Protocol (TAI) Протокол TARS ─ це масштабована модульна інфраструктурна платформа Web3 на базі штучного інтелекту, призначена для розширення можливостей проєктів за допомогою передових рішень зі штучного інтелекту та універсального сервісу BaaS (Blockchain-as-a-Service ─ «блокчейн як послуга»). TARS має на меті подолати розрив між світом штучного інтелекту і світом Web3, надаючи уніфіковану платформу для інструментів і сервісів на основі штучного інтелекту, що дозволяє організаціям і приватним особам без особливих зусиль переходити від Web2 до Web3. Офіційний вебсайт: https://tars.pro/ Whitepaper: https://docs.tars.pro/ Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/Hax9LTgsQkze1YFychnBLtFH8gYbQKtKfWKKg2SP6gdD Купити TAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни TARS Protocol (TAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена TARS Protocol (TAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 72,11M $ 72,11M $ 72,11M Загальна пропозиція: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Циркуляційна пропозиція: $ 892,19M $ 892,19M $ 892,19M FDV (повністю розведена вартість): $ 80,82M $ 80,82M $ 80,82M Історичний максимум: $ 0,49808 $ 0,49808 $ 0,49808 Історичний мінімум: $ 0,02315821757289225 $ 0,02315821757289225 $ 0,02315821757289225 Поточна ціна: $ 0,08082 $ 0,08082 $ 0,08082 Дізнайтеся більше про ціну TARS Protocol (TAI)

Токеноміка TARS Protocol (TAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки TARS Protocol (TAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TAI, досліджуйте ціну токена TAI в реальному часі!

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