TAC — це перший блокчейн, сумісний з EVM, спеціально створений для екосистеми TON та Telegram. Він забезпечує повну функціональність DeFi з першого дня, пропонуючи попередньо розгорнуті застосунки, ліквідність Ethereum та BTC, а також безперешкодний доступ через гаманці TON. Маючи понад 100 мільйонів гаманців та інтеграцію з Telegram, TAC є найбільш готовим до дистрибуції блокчейном EVM сьогодні.

