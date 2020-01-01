Токеноміка TABOO TOKEN (TABOO) Дізнайтеся ключову інформацію про TABOO TOKEN (TABOO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація TABOO TOKEN (TABOO) Taboo is a leading platform in the adult entertainment industry, leveraging blockchain technology by offering a vast collection of high-quality content and fostering a supportive community of content creators and consumers. The success of Taboo is attributed to its seasoned team of entrepreneurs, who bring over 50 years of experience in building, managing, and running multimillion-dollar web2 and web3 business endeavours. TABOO team is dedicated to providing exceptional service and upholding the highest standards in the industry. TABOO aims to create a unique and inclusive experience for all members of the Taboo community, making it the preferred destination for discerning adult entertainment consumers. Офіційний вебсайт: https://taboo.io/ Whitepaper: https://taboo.io/images/whiteWallpaperLink.pdf Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x9abdba20edfba06b782126b4d8d72a5853918fd0 Купити TABOO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни TABOO TOKEN (TABOO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена TABOO TOKEN (TABOO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 810,01K $ 810,01K $ 810,01K Загальна пропозиція: $ 9,78B $ 9,78B $ 9,78B Циркуляційна пропозиція: $ 9,78B $ 9,78B $ 9,78B FDV (повністю розведена вартість): $ 810,01K $ 810,01K $ 810,01K Історичний максимум: $ 0,0059 $ 0,0059 $ 0,0059 Історичний мінімум: $ 0,00007723680150516 $ 0,00007723680150516 $ 0,00007723680150516 Поточна ціна: $ 0,0000828 $ 0,0000828 $ 0,0000828 Дізнайтеся більше про ціну TABOO TOKEN (TABOO)

Токеноміка TABOO TOKEN (TABOO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки TABOO TOKEN (TABOO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TABOO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TABOO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TABOO, досліджуйте ціну токена TABOO в реальному часі!

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