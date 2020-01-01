Токеноміка The Animal Age (TAA) Дізнайтеся ключову інформацію про The Animal Age (TAA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація The Animal Age (TAA) Animal Age — це метавсесвіт на тему тварин, який починається з нашої спільноти з мільйоном котів, створює метавсесвіт на тему тварин і надає більше NFT. Наші NFT тварин будуть співпрацювати з багатьма IP, брендами та організаціями, що займаються тваринами. Користувачі можуть вирощувати прийомних тварин, використовуючи предмети, отримані за виконання щоденних завдань і досягнення певних етапів. Взаємодіючи з тваринами, беручи участь у змаганнях і досліджуючи світ, користувачі можуть заробляти монети TAA як винагороди. Монети TAA можна використовувати для купівлі додаткових предметів для вирощування тварин або продажу на ринку. Офіційний вебсайт: https://www.theanimalage.com/ Whitepaper: https://docs.theanimalage.com Оглядач блокчейну: https://arbiscan.io/token/0x0b93701E4BA416fB2365b2eb871A146f4D66792e Купити TAA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни The Animal Age (TAA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена The Animal Age (TAA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 1,7 $ 1,7 $ 1,7 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,0033 $ 0,0033 $ 0,0033 Дізнайтеся більше про ціну The Animal Age (TAA)

Токеноміка The Animal Age (TAA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки The Animal Age (TAA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TAA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TAA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TAA, досліджуйте ціну токена TAA в реальному часі!

Як купити TAA Зацікавлені в додаванні The Animal Age (TAA) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі TAA, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити TAA на MEXC зараз!

Історія ціни The Animal Age (TAA) Аналіз історії ціни TAA допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни TAA прямо зараз!

Прогноз ціни TAA Хочете знати, куди рухається TAA? Наша сторінка прогнозу ціни TAA поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена TAA зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!