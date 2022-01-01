Токеноміка Maple Finance (SYRUP) Дізнайтеся ключову інформацію про Maple Finance (SYRUP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Maple Finance (SYRUP) Maple – це «Інституційний кредитор DeFi». Maple демонструє стабільне та прискорене зростання, поєднуючи найкращі сторони інституційного кредитування та DeFi. Maple успішно подолав кредитну кризу 2022 року та відіграв ключову роль у відновленні сектора кредитування DeFi. Ми надаємо прозорі, кредити з надмірним забезпеченням, які можна перевіряти у режимі реального часу. Наш інституційний підхід дозволив нам масштабуватися та стабільно забезпечувати більш високу прибутковість порівняно з конкурентами. Офіційний вебсайт: https://maple.finance/ Whitepaper: https://maplefinance.gitbook.io/maple Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x643C4E15d7d62Ad0aBeC4a9BD4b001aA3Ef52d66 Купити SYRUP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Maple Finance (SYRUP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Maple Finance (SYRUP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 557,15M $ 557,15M $ 557,15M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 1,11B $ 1,11B $ 1,11B FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,65736 $ 0,65736 $ 0,65736 Історичний мінімум: $ 0,08489010973895052 $ 0,08489010973895052 $ 0,08489010973895052 Поточна ціна: $ 0,50037 $ 0,50037 $ 0,50037 Дізнайтеся більше про ціну Maple Finance (SYRUP)

Токеноміка Maple Finance (SYRUP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Maple Finance (SYRUP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SYRUP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SYRUP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SYRUP, досліджуйте ціну токена SYRUP в реальному часі!

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