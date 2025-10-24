Актуальна ціна Syndicate сьогодні становить 0.1855 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SYND до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SYND на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Syndicate сьогодні становить 0.1855 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SYND до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SYND на MEXC вже зараз.

Логотип Syndicate

Курс Syndicate (SYND)

Актуальна ціна 1 SYND до USD:

$0,1855
$0,1855$0,1855
-1,01%1D
USD
Графік ціни Syndicate (SYND) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:25:04 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Syndicate (SYND) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,1794
$ 0,1794$ 0,1794
Мін. за 24 год
$ 0,1987
$ 0,1987$ 0,1987
Макс. за 24 год

$ 0,1794
$ 0,1794$ 0,1794

$ 0,1987
$ 0,1987$ 0,1987

--
----

--
----

-0,43%

-1,01%

-27,46%

-27,46%

Актуальна ціна Syndicate (SYND) становить $ 0,1855. За останні 24 години SYND торгувався між мінімумом у $ 0,1794 і максимумом у $ 0,1987, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SYND становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то SYND змінився на -0,43% за останню годину, -1,01% за 24 години та на -27,46% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Syndicate (SYND)

--
----

$ 58,66K
$ 58,66K$ 58,66K

$ 185,50M
$ 185,50M$ 185,50M

--
----

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

ETH

Поточна ринкова капіталізація Syndicate — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 58,66K. Циркуляційна пропозиція SYND — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 185,50M.

Історія ціни Syndicate (SYND) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Syndicate за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,001893-1,01%
30 днів$ -0,8361-81,85%
60 днів$ -0,0745-28,66%
90 днів$ -0,0745-28,66%
Зміна ціни Syndicate сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни SYND на $ -0,001893 (-1,01%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Syndicate за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,8361 (-81,85%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Syndicate за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник SYND змінився на $ -0,0745 (-28,66%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Syndicate за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,0745 (-28,66%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Syndicate (SYND)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Syndicate зараз.

Що таке Syndicate (SYND)

Syndicate надає розробникам можливість створювати програмовані, атомарно компоновані блокчейни, орієнтовані на застосунки (appchain), з повним контролем над мережею, послідовністю та економікою.

Проєкт Syndicate доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Syndicate. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу SYND, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Syndicate у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Syndicate безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Syndicate (USD)

Скільки коштуватиме Syndicate (SYND) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Syndicate (SYND) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Syndicate.

Перегляньте прогноз ціни Syndicate вже зараз!

Токеноміка Syndicate (SYND)

Розуміння токеноміки Syndicate (SYND) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SYND зараз!

Як купити Syndicate (SYND)

Шукаєте як купити Syndicate? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Syndicate на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

SYND до місцевих валют

Ресурс Syndicate

Щоб дізнатися більше про Syndicate, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтSyndicate
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Syndicate

Скільки сьогодні коштує Syndicate (SYND)?
Актуальна ціна SYND у USD становить 0,1855 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SYND до USD?
Поточна ціна SYND до USD — $ 0,1855. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Syndicate?
Ринкова капіталізація SYND — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SYND?
Циркуляційна пропозиція SYND — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SYND?
SYND досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SYND?
Історична мінімальна ціна SYND становила -- USD.
Який обсяг торгівлі SYND?
Актуальний обсяг торгівлі SYND за 24 години — $ 58,66K USD.
Чи підніметься ціна SYND цього року?
SYND може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SYND для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:25:04 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор SYND до USD

Сума

SYND
SYND
USD
USD

1 SYND = 0,1855 USD

Торгувати SYND

SYND/USDT
$0,1855
$0,1855$0,1855
-0,96%

