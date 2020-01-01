Токеноміка Space and Time (SXT)
Інформація Space and Time (SXT)
Space and Time (SXT) масштабує докази з нульовим розголошенням (ZK) у децентралізованому сховищі даних, щоб забезпечити надійну обробку даних для смартконтрактів. Ви можете використовувати SXT для об'єднання комплексних даних блокчейну, які ми індексували з основних мереж, з даними вашої програми або іншими наборами даних поза блокчейном. Proof of SQL — це допоміжний ZK-процесор SXT, який дозволяє вашому смартконтракту задавати складні запитання про діяльність у власному блокчейні чи інших блокчейнах і отримувати перевірену ZK відповідь наступного блоку.
Токеноміка та аналіз ціни Space and Time (SXT)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Space and Time (SXT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка Space and Time (SXT): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Space and Time (SXT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів SXT, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SXT, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
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Історія ціни Space and Time (SXT)
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Прогноз ціни SXT
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Відмова від відповідальності
Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.
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Сума
1 SXT = 0,0729 USD