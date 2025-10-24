Актуальна ціна Switchboard сьогодні становить 0.11016 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SWTCH до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SWTCH на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Switchboard сьогодні становить 0.11016 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SWTCH до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SWTCH на MEXC вже зараз.

Логотип Switchboard

Курс Switchboard (SWTCH)

Актуальна ціна 1 SWTCH до USD:

$0,11016
$0,11016$0,11016
+8,75%1D
USD
Графік ціни Switchboard (SWTCH) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:24:57 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Switchboard (SWTCH) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,08616
$ 0,08616$ 0,08616
Мін. за 24 год
$ 0,12073
$ 0,12073$ 0,12073
Макс. за 24 год

$ 0,08616
$ 0,08616$ 0,08616

$ 0,12073
$ 0,12073$ 0,12073

$ 0,20357481128794683
$ 0,20357481128794683$ 0,20357481128794683

$ 0,051817999385382896
$ 0,051817999385382896$ 0,051817999385382896

-3,01%

+8,75%

-9,70%

-9,70%

Актуальна ціна Switchboard (SWTCH) становить $ 0,11016. За останні 24 години SWTCH торгувався між мінімумом у $ 0,08616 і максимумом у $ 0,12073, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SWTCH становить $ 0,20357481128794683, тоді як його історичний мінімум — $ 0,051817999385382896.

Що стосується короткострокових результатів, то SWTCH змінився на -3,01% за останню годину, +8,75% за 24 години та на -9,70% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Switchboard (SWTCH)

No.887

$ 18,90M
$ 18,90M$ 18,90M

$ 133,17K
$ 133,17K$ 133,17K

$ 110,16M
$ 110,16M$ 110,16M

171,61M
171,61M 171,61M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

17,16%

SOL

Поточна ринкова капіталізація Switchboard — $ 18,90M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 133,17K. Циркуляційна пропозиція SWTCH — 171,61M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 110,16M.

Історія ціни Switchboard (SWTCH) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Switchboard за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0088634+8,75%
30 днів$ +0,03819+53,06%
60 днів$ +0,07016+175,40%
90 днів$ +0,07016+175,40%
Зміна ціни Switchboard сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни SWTCH на $ +0,0088634 (+8,75%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Switchboard за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,03819 (+53,06%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Switchboard за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник SWTCH змінився на $ +0,07016 (+175,40%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Switchboard за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,07016 (+175,40%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Switchboard (SWTCH)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Switchboard зараз.

Що таке Switchboard (SWTCH)

Switchboard — це універсальний оракул, що дозволяє користувачам створювати швидкі, настроювані та перевіряємі канали даних для застосунків web3 та DeFi без необхідності отримання дозволу.

Проєкт Switchboard доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Switchboard. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу SWTCH, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Switchboard у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Switchboard безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Switchboard (USD)

Скільки коштуватиме Switchboard (SWTCH) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Switchboard (SWTCH) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Switchboard.

Перегляньте прогноз ціни Switchboard вже зараз!

Токеноміка Switchboard (SWTCH)

Розуміння токеноміки Switchboard (SWTCH) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SWTCH зараз!

Як купити Switchboard (SWTCH)

Шукаєте як купити Switchboard? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Switchboard на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

SWTCH до місцевих валют

1 Switchboard (SWTCH) до VND
2 898,8604
1 Switchboard (SWTCH) до AUD
A$0,1685448
1 Switchboard (SWTCH) до GBP
0,08262
1 Switchboard (SWTCH) до EUR
0,0947376
1 Switchboard (SWTCH) до USD
$0,11016
1 Switchboard (SWTCH) до MYR
RM0,4648752
1 Switchboard (SWTCH) до TRY
4,632228
1 Switchboard (SWTCH) до JPY
¥16,74432
1 Switchboard (SWTCH) до ARS
ARS$163,4410872
1 Switchboard (SWTCH) до RUB
8,9681256
1 Switchboard (SWTCH) до INR
9,66654
1 Switchboard (SWTCH) до IDR
Rp1 835,9992656
1 Switchboard (SWTCH) до PHP
6,4564776
1 Switchboard (SWTCH) до EGP
￡E.5,2425144
1 Switchboard (SWTCH) до BRL
R$0,5926608
1 Switchboard (SWTCH) до CAD
C$0,154224
1 Switchboard (SWTCH) до BDT
13,461552
1 Switchboard (SWTCH) до NGN
160,817076
1 Switchboard (SWTCH) до COP
$430,3125
1 Switchboard (SWTCH) до ZAR
R.1,9090728
1 Switchboard (SWTCH) до UAH
4,6035864
1 Switchboard (SWTCH) до TZS
T.Sh.274,0296096
1 Switchboard (SWTCH) до VES
Bs23,35392
1 Switchboard (SWTCH) до CLP
$104,21136
1 Switchboard (SWTCH) до PKR
Rs31,1003712
1 Switchboard (SWTCH) до KZT
59,1294816
1 Switchboard (SWTCH) до THB
฿3,6110448
1 Switchboard (SWTCH) до TWD
NT$3,392928
1 Switchboard (SWTCH) до AED
د.إ0,4042872
1 Switchboard (SWTCH) до CHF
Fr0,0870264
1 Switchboard (SWTCH) до HKD
HK$0,8559432
1 Switchboard (SWTCH) до AMD
֏42,0293448
1 Switchboard (SWTCH) до MAD
.د.م1,0167768
1 Switchboard (SWTCH) до MXN
$2,026944
1 Switchboard (SWTCH) до SAR
ريال0,4131
1 Switchboard (SWTCH) до ETB
Br16,6352616
1 Switchboard (SWTCH) до KES
KSh14,1952176
1 Switchboard (SWTCH) до JOD
د.أ0,07810344
1 Switchboard (SWTCH) до PLN
0,4009824
1 Switchboard (SWTCH) до RON
лв0,4813992
1 Switchboard (SWTCH) до SEK
kr1,0344024
1 Switchboard (SWTCH) до BGN
лв0,1850688
1 Switchboard (SWTCH) до HUF
Ft37,0280808
1 Switchboard (SWTCH) до CZK
2,3067504
1 Switchboard (SWTCH) до KWD
د.ك0,03370896
1 Switchboard (SWTCH) до ILS
0,3624264
1 Switchboard (SWTCH) до BOB
Bs0,7590024
1 Switchboard (SWTCH) до AZN
0,187272
1 Switchboard (SWTCH) до TJS
SM1,0167768
1 Switchboard (SWTCH) до GEL
0,2985336
1 Switchboard (SWTCH) до AOA
Kz100,7864856
1 Switchboard (SWTCH) до BHD
.د.ب0,04142016
1 Switchboard (SWTCH) до BMD
$0,11016
1 Switchboard (SWTCH) до DKK
kr0,7083288
1 Switchboard (SWTCH) до HNL
L2,8850904
1 Switchboard (SWTCH) до MUR
5,0144832
1 Switchboard (SWTCH) до NAD
$1,9079712
1 Switchboard (SWTCH) до NOK
kr1,0993968
1 Switchboard (SWTCH) до NZD
$0,1905768
1 Switchboard (SWTCH) до PAB
B/.0,11016
1 Switchboard (SWTCH) до PGK
K0,4637736
1 Switchboard (SWTCH) до QAR
ر.ق0,3998808
1 Switchboard (SWTCH) до RSD
дин.11,1184488
1 Switchboard (SWTCH) до UZS
soʻm1 327,2286104
1 Switchboard (SWTCH) до ALL
L9,165312
1 Switchboard (SWTCH) до ANG
ƒ0,1971864
1 Switchboard (SWTCH) до AWG
ƒ0,198288
1 Switchboard (SWTCH) до BBD
$0,22032
1 Switchboard (SWTCH) до BAM
KM0,1850688
1 Switchboard (SWTCH) до BIF
Fr323,98056
1 Switchboard (SWTCH) до BND
$0,1421064
1 Switchboard (SWTCH) до BSD
$0,11016
1 Switchboard (SWTCH) до JMD
$17,631108
1 Switchboard (SWTCH) до KHR
442,4091696
1 Switchboard (SWTCH) до KMF
Fr46,70784
1 Switchboard (SWTCH) до LAK
2 394,7825608
1 Switchboard (SWTCH) до LKR
රු33,3410256
1 Switchboard (SWTCH) до MDL
L1,8639072
1 Switchboard (SWTCH) до MGA
Ar491,7850848
1 Switchboard (SWTCH) до MOP
P0,8790768
1 Switchboard (SWTCH) до MVR
1,685448
1 Switchboard (SWTCH) до MWK
MK190,587816
1 Switchboard (SWTCH) до MZN
MT7,0403256
1 Switchboard (SWTCH) до NPR
रु15,4411272
1 Switchboard (SWTCH) до PYG
775,74672
1 Switchboard (SWTCH) до RWF
Fr159,62184
1 Switchboard (SWTCH) до SBD
$0,9055152
1 Switchboard (SWTCH) до SCR
1,5213096
1 Switchboard (SWTCH) до SRD
$4,3722504
1 Switchboard (SWTCH) до SVC
$0,9605952
1 Switchboard (SWTCH) до SZL
L1,9068696
1 Switchboard (SWTCH) до TMT
m0,38556
1 Switchboard (SWTCH) до TND
د.ت0,3227688
1 Switchboard (SWTCH) до TTD
$0,7446816
1 Switchboard (SWTCH) до UGX
Sh383,79744
1 Switchboard (SWTCH) до XAF
Fr62,13024
1 Switchboard (SWTCH) до XCD
$0,297432
1 Switchboard (SWTCH) до XOF
Fr62,13024
1 Switchboard (SWTCH) до XPF
Fr11,23632
1 Switchboard (SWTCH) до BWP
P1,4728392
1 Switchboard (SWTCH) до BZD
$0,22032
1 Switchboard (SWTCH) до CVE
$10,454184
1 Switchboard (SWTCH) до DJF
Fr19,49832
1 Switchboard (SWTCH) до DOP
$7,0149888
1 Switchboard (SWTCH) до DZD
د.ج14,3736768
1 Switchboard (SWTCH) до FJD
$0,2522664
1 Switchboard (SWTCH) до GNF
Fr949,5792
1 Switchboard (SWTCH) до GTQ
Q0,8416224
1 Switchboard (SWTCH) до GYD
$22,9826808
1 Switchboard (SWTCH) до ISK
kr13,43952

Ресурс Switchboard

Щоб дізнатися більше про Switchboard, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтSwitchboard
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Switchboard

Скільки сьогодні коштує Switchboard (SWTCH)?
Актуальна ціна SWTCH у USD становить 0,11016 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SWTCH до USD?
Поточна ціна SWTCH до USD — $ 0,11016. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Switchboard?
Ринкова капіталізація SWTCH — $ 18,90M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SWTCH?
Циркуляційна пропозиція SWTCH — 171,61M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SWTCH?
SWTCH досяг історичної максимальної ціни у 0,20357481128794683 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SWTCH?
Історична мінімальна ціна SWTCH становила 0,051817999385382896 USD.
Який обсяг торгівлі SWTCH?
Актуальний обсяг торгівлі SWTCH за 24 години — $ 133,17K USD.
Чи підніметься ціна SWTCH цього року?
SWTCH може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SWTCH для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:24:57 (UTC+8)

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

