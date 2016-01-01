Токеноміка Sweat Economy (SWEAT) Дізнайтеся ключову інформацію про Sweat Economy (SWEAT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Sweat Economy (SWEAT) Sweatcoin is a highly popular mobile fitness app that was first launched in 2016. With over 110 million users worldwide, the app sets out to motivate healthier living by rewarding users for daily physical activity. Users are rewarded with an in-app currency — Sweatcoin, a non-crypto virtual token which functions as a monetary incentive to reward users for their physical activity. Users can now convert Sweatcoin to SWEAT — the crypto token — to claim real world prizes and experiences. Sweatcoin is ranked first for the most downloaded health and fitness app in 58 countries. Офіційний вебсайт: https://swe.at Whitepaper: https://whitepaper.swe.at Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/NSG17kiSApMumWjLbZ4BLx8biPaAxTk9tDCdy1Fb9ia Купити SWEAT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Sweat Economy (SWEAT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Sweat Economy (SWEAT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 15,62M $ 15,62M $ 15,62M Загальна пропозиція: $ 21,87B $ 21,87B $ 21,87B Циркуляційна пропозиція: $ 7,14B $ 7,14B $ 7,14B FDV (повністю розведена вартість): $ 47,82M $ 47,82M $ 47,82M Історичний максимум: $ 0,113806 $ 0,113806 $ 0,113806 Історичний мінімум: $ 0,002207832377237281 $ 0,002207832377237281 $ 0,002207832377237281 Поточна ціна: $ 0,002187 $ 0,002187 $ 0,002187 Дізнайтеся більше про ціну Sweat Economy (SWEAT)

Токеноміка Sweat Economy (SWEAT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Sweat Economy (SWEAT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SWEAT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SWEAT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SWEAT, досліджуйте ціну токена SWEAT в реальному часі!

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