Актуальна ціна SEA WARS сьогодні становить 0.0000000009 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SWAR до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого.

Курс SEA WARS (SWAR)

Актуальна ціна 1 SWAR до USD:

$0,0000000009
$0,0000000009
-18,18%1D
USD
Графік ціни SEA WARS (SWAR) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:24:29 (UTC+8)

Інформація щодо ціни SEA WARS (SWAR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0000000008
$ 0,0000000008
Мін. за 24 год
$ 0,0000000012
$ 0,0000000012
Макс. за 24 год

$ 0,0000000008
$ 0,0000000008

$ 0,0000000012
$ 0,0000000012

--
--

--
--

0,00%

-18,18%

-30,77%

-30,77%

Актуальна ціна SEA WARS (SWAR) становить $ 0,0000000009. За останні 24 години SWAR торгувався між мінімумом у $ 0,0000000008 і максимумом у $ 0,0000000012, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SWAR становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то SWAR змінився на 0,00% за останню годину, -18,18% за 24 години та на -30,77% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо SEA WARS (SWAR)

--
--

$ 1,34K
$ 1,34K

$ 1,80K
$ 1,80K

--
--

2 005 000 000 000
2 005 000 000 000

ETH

Поточна ринкова капіталізація SEA WARS — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,34K. Циркуляційна пропозиція SWAR — --, зі загальною пропозицією 2005000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,80K.

Історія ціни SEA WARS (SWAR) у USD

Відстежуйте зміни ціни на SEA WARS за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,0000000002-18,18%
30 днів$ -0,0009999991-100,00%
60 днів$ -0,0009999991-100,00%
90 днів$ -0,0009999991-100,00%
Зміна ціни SEA WARS сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни SWAR на $ -0,0000000002 (-18,18%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни SEA WARS за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,0009999991 (-100,00%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни SEA WARS за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник SWAR змінився на $ -0,0009999991 (-100,00%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни SEA WARS за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,0009999991 (-100,00%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для SEA WARS (SWAR)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни SEA WARS зараз.

Що таке SEA WARS (SWAR)

Sea Wars — це багатокористувацька стратегічна бойова гра, дія якої відбувається в глибинах океану.

Проєкт SEA WARS доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями SEA WARS. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу SWAR, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про SEA WARS у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі SEA WARS безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни SEA WARS (USD)

Скільки коштуватиме SEA WARS (SWAR) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів SEA WARS (SWAR) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо SEA WARS.

Перегляньте прогноз ціни SEA WARS вже зараз!

Токеноміка SEA WARS (SWAR)

Розуміння токеноміки SEA WARS (SWAR) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SWAR зараз!

Як купити SEA WARS (SWAR)

Шукаєте як купити SEA WARS? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати SEA WARS на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

SWAR до місцевих валют

1 SEA WARS (SWAR) до VND
0,0000236835
1 SEA WARS (SWAR) до AUD
A$0,000000001377
1 SEA WARS (SWAR) до GBP
0,000000000675
1 SEA WARS (SWAR) до EUR
0,000000000774
1 SEA WARS (SWAR) до USD
$0,0000000009
1 SEA WARS (SWAR) до MYR
RM0,000000003798
1 SEA WARS (SWAR) до TRY
0,000000037845
1 SEA WARS (SWAR) до JPY
¥0,0000001368
1 SEA WARS (SWAR) до ARS
ARS$0,000001335303
1 SEA WARS (SWAR) до RUB
0,000000073269
1 SEA WARS (SWAR) до INR
0,000000078975
1 SEA WARS (SWAR) до IDR
Rp0,000014999994
1 SEA WARS (SWAR) до PHP
0,000000052749
1 SEA WARS (SWAR) до EGP
￡E.0,000000042831
1 SEA WARS (SWAR) до BRL
R$0,000000004842
1 SEA WARS (SWAR) до CAD
C$0,00000000126
1 SEA WARS (SWAR) до BDT
0,00000010998
1 SEA WARS (SWAR) до NGN
0,000001313865
1 SEA WARS (SWAR) до COP
$0,000003515625
1 SEA WARS (SWAR) до ZAR
R.0,000000015597
1 SEA WARS (SWAR) до UAH
0,000000037611
1 SEA WARS (SWAR) до TZS
T.Sh.0,000002238804
1 SEA WARS (SWAR) до VES
Bs0,0000001908
1 SEA WARS (SWAR) до CLP
$0,0000008514
1 SEA WARS (SWAR) до PKR
Rs0,000000254088
1 SEA WARS (SWAR) до KZT
0,000000483084
1 SEA WARS (SWAR) до THB
฿0,000000029502
1 SEA WARS (SWAR) до TWD
NT$0,00000002772
1 SEA WARS (SWAR) до AED
د.إ0,000000003303
1 SEA WARS (SWAR) до CHF
Fr0,000000000711
1 SEA WARS (SWAR) до HKD
HK$0,000000006993
1 SEA WARS (SWAR) до AMD
֏0,000000343377
1 SEA WARS (SWAR) до MAD
.د.م0,000000008307
1 SEA WARS (SWAR) до MXN
$0,00000001656
1 SEA WARS (SWAR) до SAR
ريال0,000000003375
1 SEA WARS (SWAR) до ETB
Br0,000000135909
1 SEA WARS (SWAR) до KES
KSh0,000000115974
1 SEA WARS (SWAR) до JOD
د.أ0,0000000006381
1 SEA WARS (SWAR) до PLN
0,000000003276
1 SEA WARS (SWAR) до RON
лв0,000000003933
1 SEA WARS (SWAR) до SEK
kr0,000000008451
1 SEA WARS (SWAR) до BGN
лв0,000000001512
1 SEA WARS (SWAR) до HUF
Ft0,000000302517
1 SEA WARS (SWAR) до CZK
0,000000018846
1 SEA WARS (SWAR) до KWD
د.ك0,0000000002754
1 SEA WARS (SWAR) до ILS
0,000000002961
1 SEA WARS (SWAR) до BOB
Bs0,000000006201
1 SEA WARS (SWAR) до AZN
0,00000000153
1 SEA WARS (SWAR) до TJS
SM0,000000008307
1 SEA WARS (SWAR) до GEL
0,000000002439
1 SEA WARS (SWAR) до AOA
Kz0,000000823419
1 SEA WARS (SWAR) до BHD
.د.ب0,0000000003384
1 SEA WARS (SWAR) до BMD
$0,0000000009
1 SEA WARS (SWAR) до DKK
kr0,000000005787
1 SEA WARS (SWAR) до HNL
L0,000000023571
1 SEA WARS (SWAR) до MUR
0,000000040968
1 SEA WARS (SWAR) до NAD
$0,000000015588
1 SEA WARS (SWAR) до NOK
kr0,000000008982
1 SEA WARS (SWAR) до NZD
$0,000000001557
1 SEA WARS (SWAR) до PAB
B/.0,0000000009
1 SEA WARS (SWAR) до PGK
K0,000000003789
1 SEA WARS (SWAR) до QAR
ر.ق0,000000003267
1 SEA WARS (SWAR) до RSD
дин.0,000000090837
1 SEA WARS (SWAR) до UZS
soʻm0,000010843371
1 SEA WARS (SWAR) до ALL
L0,00000007488
1 SEA WARS (SWAR) до ANG
ƒ0,000000001611
1 SEA WARS (SWAR) до AWG
ƒ0,00000000162
1 SEA WARS (SWAR) до BBD
$0,0000000018
1 SEA WARS (SWAR) до BAM
KM0,000000001512
1 SEA WARS (SWAR) до BIF
Fr0,0000026469
1 SEA WARS (SWAR) до BND
$0,000000001161
1 SEA WARS (SWAR) до BSD
$0,0000000009
1 SEA WARS (SWAR) до JMD
$0,000000144045
1 SEA WARS (SWAR) до KHR
0,000003614454
1 SEA WARS (SWAR) до KMF
Fr0,0000003816
1 SEA WARS (SWAR) до LAK
0,000019565217
1 SEA WARS (SWAR) до LKR
රු0,000000272394
1 SEA WARS (SWAR) до MDL
L0,000000015228
1 SEA WARS (SWAR) до MGA
Ar0,000004017852
1 SEA WARS (SWAR) до MOP
P0,000000007182
1 SEA WARS (SWAR) до MVR
0,00000001377
1 SEA WARS (SWAR) до MWK
MK0,00000155709
1 SEA WARS (SWAR) до MZN
MT0,000000057519
1 SEA WARS (SWAR) до NPR
रु0,000000126153
1 SEA WARS (SWAR) до PYG
0,0000063378
1 SEA WARS (SWAR) до RWF
Fr0,0000013041
1 SEA WARS (SWAR) до SBD
$0,000000007398
1 SEA WARS (SWAR) до SCR
0,000000012429
1 SEA WARS (SWAR) до SRD
$0,000000035721
1 SEA WARS (SWAR) до SVC
$0,000000007848
1 SEA WARS (SWAR) до SZL
L0,000000015579
1 SEA WARS (SWAR) до TMT
m0,00000000315
1 SEA WARS (SWAR) до TND
د.ت0,000000002637
1 SEA WARS (SWAR) до TTD
$0,000000006084
1 SEA WARS (SWAR) до UGX
Sh0,0000031356
1 SEA WARS (SWAR) до XAF
Fr0,0000005076
1 SEA WARS (SWAR) до XCD
$0,00000000243
1 SEA WARS (SWAR) до XOF
Fr0,0000005076
1 SEA WARS (SWAR) до XPF
Fr0,0000000918
1 SEA WARS (SWAR) до BWP
P0,000000012033
1 SEA WARS (SWAR) до BZD
$0,0000000018
1 SEA WARS (SWAR) до CVE
$0,00000008541
1 SEA WARS (SWAR) до DJF
Fr0,0000001593
1 SEA WARS (SWAR) до DOP
$0,000000057312
1 SEA WARS (SWAR) до DZD
د.ج0,000000117432
1 SEA WARS (SWAR) до FJD
$0,000000002061
1 SEA WARS (SWAR) до GNF
Fr0,000007758
1 SEA WARS (SWAR) до GTQ
Q0,000000006876
1 SEA WARS (SWAR) до GYD
$0,000000187767
1 SEA WARS (SWAR) до ISK
kr0,0000001098

Ресурс SEA WARS

Щоб дізнатися більше про SEA WARS, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтSEA WARS
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про SEA WARS

Скільки сьогодні коштує SEA WARS (SWAR)?
Актуальна ціна SWAR у USD становить 0,0000000009 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SWAR до USD?
Поточна ціна SWAR до USD — $ 0,0000000009. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація SEA WARS?
Ринкова капіталізація SWAR — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SWAR?
Циркуляційна пропозиція SWAR — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SWAR?
SWAR досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SWAR?
Історична мінімальна ціна SWAR становила -- USD.
Який обсяг торгівлі SWAR?
Актуальний обсяг торгівлі SWAR за 24 години — $ 1,34K USD.
Чи підніметься ціна SWAR цього року?
SWAR може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SWAR для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:24:29 (UTC+8)

