Токеноміка Swan Chain (SWAN) Дізнайтеся ключову інформацію про Swan Chain (SWAN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Swan Chain (SWAN) Swan Chain, запущена в 2021 році, є першою справжньою децентралізованою хмарною інфраструктурою, пристосованою для майбутнього децентралізованого ШІ. Використовуючи технологію суперчейн OP, вона є новатором у поєднанні Web3 зі штучним інтелектом, пропонуючи комплексні рішення для зберігання даних, обчислень, пропускної здатності та платежів. Завдяки залученню недовикористаних обчислювальних потужностей у мережі центрів обробки даних спільнот, така інтеграція сприяє значному скороченню витрат на обчислення до 70%, а також дозволяє монетизувати неактивні обчислювальні ресурси. Завдяки інноваційним ринкам для децентралізованого зберігання, ШІ та доведення з нульовим розголошенням, а також ефективності LagrangeDAO для впровадження моделей ШІ, SwanChain робить розробку ШІ безперешкодною та доступною. Офіційний вебсайт: https://swanchain.io/ Whitepaper: https://docs.swanchain.io/core-concepts/core-concepts Купити SWAN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Swan Chain (SWAN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Swan Chain (SWAN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,5 $ 0,5 $ 0,5 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,005808 $ 0,005808 $ 0,005808 Дізнайтеся більше про ціну Swan Chain (SWAN)

Токеноміка Swan Chain (SWAN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Swan Chain (SWAN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SWAN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SWAN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SWAN, досліджуйте ціну токена SWAN в реальному часі!

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