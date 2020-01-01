Токеноміка SyncVault (SVTS) Дізнайтеся ключову інформацію про SyncVault (SVTS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація SyncVault (SVTS) SyncVault ─ це передовий протокол SocialFi, розроблений для розширення можливостей і винагороди спільнот митців, творців і брендів. Беручи участь у взаємодії, керованій спільнотою, учасники можуть «залучатися, щоб заробляти», сприяючи створенню екосистеми співпраці, де кожен отримує вигоду. Завдяки прозорим стимулам та інноваційним механізмам взаємодії SyncVault гарантує визнання та винагороду за внесок, створюючи процвітаюче, взаємовигідне середовище для всіх. Приєднуйтесь до SyncVault, щоб змінити те, як спільноти об'єднуються, зростають і процвітають разом. Офіційний вебсайт: www.syncvault.com Whitepaper: https://docsend.com/view/v236d2k9f7de8vwt Оглядач блокчейну: https://base.blockscout.com/address/0xb4e017223fd3d639d0264de4da1b9e080325cb5e Купити SVTS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни SyncVault (SVTS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена SyncVault (SVTS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 344,38M $ 344,38M $ 344,38M Історичний максимум: $ 0,45075 $ 0,45075 $ 0,45075 Історичний мінімум: $ 0,03146446041021334 $ 0,03146446041021334 $ 0,03146446041021334 Поточна ціна: $ 0,34438 $ 0,34438 $ 0,34438 Дізнайтеся більше про ціну SyncVault (SVTS)

Токеноміка SyncVault (SVTS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки SyncVault (SVTS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SVTS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SVTS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SVTS, досліджуйте ціну токена SVTS в реальному часі!

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