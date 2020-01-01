Токеноміка Stake Vault Network (SVN) Дізнайтеся ключову інформацію про Stake Vault Network (SVN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Stake Vault Network (SVN) Stake Vault — це революційний криптовалютний проєкт, розроблений для трансформації екосистеми стейкінгу. Наші цілі — це керівні принципи, які ґрунтуються на кожному рішенні, функції та інновації на нашій платформі. Ці цілі є рушійною силою нашої місії зі створення безпечної, інклюзивної та ефективної екосистеми блокчейну. Офіційний вебсайт: https://stakevaultnet.com/ Whitepaper: https://whitepaper.stakevaultnet.com/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xcE872DB165d4F5623AF9c29e03AFd416Bc5f67bc Купити SVN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Stake Vault Network (SVN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Stake Vault Network (SVN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 2,10B $ 2,10B $ 2,10B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 10,77M $ 10,77M $ 10,77M Історичний максимум: $ 0,9972 $ 0,9972 $ 0,9972 Історичний мінімум: $ 0,001189354572874416 $ 0,001189354572874416 $ 0,001189354572874416 Поточна ціна: $ 0,005129 $ 0,005129 $ 0,005129 Дізнайтеся більше про ціну Stake Vault Network (SVN)

Токеноміка Stake Vault Network (SVN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Stake Vault Network (SVN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SVN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SVN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SVN, досліджуйте ціну токена SVN в реальному часі!

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