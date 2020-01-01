Токеноміка Super Anon (SUPERANON) Дізнайтеся ключову інформацію про Super Anon (SUPERANON), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Super Anon (SUPERANON) Anon є офіційним токеном платформи anoncast, де анонімність зустрічається з розширенням можливостей. Власники $ANON отримують можливість безпечно та конфіденційно робити публікації на Farcaster, використовуючи розширені zk-докази, щоб гарантувати, що кожна взаємодія є без довіри, а особистість залишається захищеною. Це більше, ніж токен, це маяк для нефільтрованого, децентралізованого спілкування. Офіційний вебсайт: https://anoncast.org/ Оглядач блокчейну: https://basescan.org/token/0x0Db510e79909666d6dEc7f5e49370838c16D950f Купити SUPERANON зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Super Anon (SUPERANON) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Super Anon (SUPERANON), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,0226 $ 0,0226 $ 0,0226 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,0004979 $ 0,0004979 $ 0,0004979 Дізнайтеся більше про ціну Super Anon (SUPERANON)

Токеноміка Super Anon (SUPERANON): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Super Anon (SUPERANON) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SUPERANON, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SUPERANON, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SUPERANON, досліджуйте ціну токена SUPERANON в реальному часі!

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