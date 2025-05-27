Що таке SakuraUnitedPlatform (SUP1)

SAKURA UNITED PLATFORM is a guild platform that aims to achieve “inequality reduction” and “equal opportunities” using Web3 technologies, including blockchain and cryptocurrencies, with the concept of “Blooming Smiles to People Around the World”. It was launched as Sakura Guild Games in November 2021 and changed its name to Sakura United Platform in November 2022.

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SUP1 до місцевих валют

1 SUP1 до VND ₫ 1 309,48587 1 SUP1 до AUD A$ 0,0791585 1 SUP1 до GBP ￡ 0,0377918 1 SUP1 до EUR € 0,0449416 1 SUP1 до USD $ 0,05107 1 SUP1 до MYR RM 0,2160261 1 SUP1 до TRY ₺ 1,9922407 1 SUP1 до JPY ¥ 7,3734866 1 SUP1 до RUB ₽ 4,0983675 1 SUP1 до INR ₹ 4,3578031 1 SUP1 до IDR Rp 837,2129808 1 SUP1 до KRW ₩ 70,2472957 1 SUP1 до PHP ₱ 2,8379599 1 SUP1 до EGP ￡E. 2,5427753 1 SUP1 до BRL R$ 0,2885455 1 SUP1 до CAD C$ 0,0699659 1 SUP1 до BDT ৳ 6,2346256 1 SUP1 до NGN ₦ 80,9347146 1 SUP1 до UAH ₴ 2,1285976 1 SUP1 до VES Bs 4,80058 1 SUP1 до PKR Rs 14,3818227 1 SUP1 до KZT ₸ 26,0028012 1 SUP1 до THB ฿ 1,6745853 1 SUP1 до TWD NT$ 1,5326107 1 SUP1 до AED د.إ 0,1874269 1 SUP1 до CHF Fr 0,0418774 1 SUP1 до HKD HK$ 0,3998781 1 SUP1 до MAD .د.م 0,4713761 1 SUP1 до MXN $ 0,9820761

Ресурс SakuraUnitedPlatform

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