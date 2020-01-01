Токеноміка SUKU (SUKU) Дізнайтеся ключову інформацію про SUKU (SUKU), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація SUKU (SUKU) Suku is on the mission to accelerate the adoption of real Web3. To get there, Suku is creating an ecosystem that interconnects web3 communities, that powers unique experiences, and utility, and provides simple tools to better onboard users into Web3. All, powered by SUKU. By creating an ecosystem with shared incentives for all web3 communities, Suku is fostering a space of collaboration and interoperability like never seen before in Web3. Офіційний вебсайт: https://www.suku.world/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x0763fdCCF1aE541A5961815C0872A8c5Bc6DE4d7 Купити SUKU зараз!

Токеноміка та аналіз ціни SUKU (SUKU) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена SUKU (SUKU), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 11,67M $ 11,67M $ 11,67M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 461,70M $ 461,70M $ 461,70M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 1,2783 $ 1,2783 $ 1,2783 Історичний мінімум: $ 0,02400943782643274 $ 0,02400943782643274 $ 0,02400943782643274 Поточна ціна: $ 0,02528 $ 0,02528 $ 0,02528 Дізнайтеся більше про ціну SUKU (SUKU)

Токеноміка SUKU (SUKU): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки SUKU (SUKU) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SUKU, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SUKU, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SUKU, досліджуйте ціну токена SUKU в реальному часі!

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