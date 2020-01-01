Токеноміка RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN) Дізнайтеся ключову інформацію про RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN) Платформа нового покоління для інвестування в токенізовані реальні активи, починаючи всього від 100 $. Побудована на Ethereum і SUI, вона поєднує можливості RWA з децентралізованою інфраструктурою, усуваючи посередників і підвищуючи ефективність. Офіційний вебсайт: https://rwadepin.io/ Whitepaper: https://docs.rwadepin.io/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/address/0xd444b0d1dCeEdd7b0993Ed04351A491D47048Fc4 Купити SUIRWAPIN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,01718 $ 0,01718 $ 0,01718 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,000318 $ 0,000318 $ 0,000318 Дізнайтеся більше про ціну RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN)

Токеноміка RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SUIRWAPIN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SUIRWAPIN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SUIRWAPIN, досліджуйте ціну токена SUIRWAPIN в реальному часі!

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