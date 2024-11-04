Q3 2024 MX Burn is Complete – A New Milestone
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Поточна ціна SUICY the Seal (SUICY)
Поточна ціна SUICY the Seal (SUICY) сьогодні становить 0.00284 USD з поточною ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SUICY у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку SUICY the Seal:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 21.41K USD
- Зміна ціни SUICY the Seal протягом дня – -8.97%
- Циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Відстежуйте зміни ціни на SUICY the Seal за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0002799
|-8.97%
|30 днів
|$ -0.00216
|-43.20%
|60 днів
|$ -0.00216
|-43.20%
|90 днів
|$ -0.00216
|-43.20%
Ознайомтеся з останніми даними про ціну SUICY the Seal: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.74%
-8.97%
-58.79%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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Сума
1 SUICY = 0.00284 USD