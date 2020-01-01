Токеноміка SUI Agents (SUIAI) Дізнайтеся ключову інформацію про SUI Agents (SUIAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація SUI Agents (SUIAI) SUAI — це перший проєкт ШІ на SUI. Його флагманським продуктом є рівень агента ШІ, який дозволяє користувачам легко створювати, токенізувати, торгувати та взаємодіяти з агентами ШІ. Оскільки ринкова капіталізація віртуальних протоколів нещодавно досягла 1,6 млрд $, $SUAI має потенціал зростання в 400 разів. SUI Agents відкриває величезний ринок у понад 10 трлн $, об’єднуючи штучний інтелект і блокчейн SUI, а також розширюючи можливості творців, розробників і спільнот. Легко запускайте, використовуйте та торгуйте агентами ШІ одним клацанням миші. Кожен агент ШІ токенізується, поєднується з $SuiAi та закріплюється в пулі ліквідності проєкту. Офіційний вебсайт: https://suia.io/ Whitepaper: https://suia2023.medium.com/introducing-suia-5e02e2ff470f Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xd19b72e027cd66bde41d8f60a13740a26c4be8f3 Купити SUIAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни SUI Agents (SUIAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена SUI Agents (SUIAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,39 $ 0,39 $ 0,39 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,01839 $ 0,01839 $ 0,01839 Дізнайтеся більше про ціну SUI Agents (SUIAI)

Токеноміка SUI Agents (SUIAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки SUI Agents (SUIAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SUIAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SUIAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SUIAI, досліджуйте ціну токена SUIAI в реальному часі!

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