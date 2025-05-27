Що таке aiSUI (SUIAGENT)

aiSUI is a groundbreaking AI dApp suite developed on the Sui blockchain, designed to enable anyone to build, launch, and monetize intelligent agents. By combining advanced AI tooling with blockchain infrastructure, aiSUI lowers the barrier for developers and businesses to enter the AI economy. Users can create custom AI agents using a powerful no-code or low-code platform, tokenize them instantly, and deploy them to perform useful on-chain or off-chain tasks. Powered by the $SUIAGENT token, aiSUI empowers businesses, developers, and communities with seamless AI monetization and integration.

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Прогноз курсу aiSUI

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SUIAGENT до місцевих валют

1 SUIAGENT до VND ₫ 23,153823 1 SUIAGENT до AUD A$ 0,00139965 1 SUIAGENT до GBP ￡ 0,00066822 1 SUIAGENT до EUR € 0,00079464 1 SUIAGENT до USD $ 0,000903 1 SUIAGENT до MYR RM 0,00381969 1 SUIAGENT до TRY ₺ 0,03522603 1 SUIAGENT до JPY ¥ 0,13037514 1 SUIAGENT до RUB ₽ 0,07246575 1 SUIAGENT до INR ₹ 0,07705299 1 SUIAGENT до IDR Rp 14,80327632 1 SUIAGENT до KRW ₩ 1,24208553 1 SUIAGENT до PHP ₱ 0,05017971 1 SUIAGENT до EGP ￡E. 0,04496037 1 SUIAGENT до BRL R$ 0,00510195 1 SUIAGENT до CAD C$ 0,00123711 1 SUIAGENT до BDT ৳ 0,11023824 1 SUIAGENT до NGN ₦ 1,43105634 1 SUIAGENT до UAH ₴ 0,03763704 1 SUIAGENT до VES Bs 0,084882 1 SUIAGENT до PKR Rs 0,25429383 1 SUIAGENT до KZT ₸ 0,45977148 1 SUIAGENT до THB ฿ 0,02960937 1 SUIAGENT до TWD NT$ 0,02709903 1 SUIAGENT до AED د.إ 0,00331401 1 SUIAGENT до CHF Fr 0,00074046 1 SUIAGENT до HKD HK$ 0,00707049 1 SUIAGENT до MAD .د.م 0,00833469 1 SUIAGENT до MXN $ 0,01736469

Ресурс aiSUI

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