Токеноміка Sugar Boy (SUGAR) Дізнайтеся ключову інформацію про Sugar Boy (SUGAR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Sugar Boy (SUGAR) Sugar Boy — це мемкоїн, в центрі якого грайливий, молодий персонаж, який живе розкішним життям і ділиться своїм $SUGAR. Офіційний вебсайт: https://dexscreener.com/tron/TW6KyaVEe7DGcL8dkd8yV88C2jAoyt3Ubk Оглядач блокчейну: https://tronscan.org/#/token20/TQKQRxEDH2vhtxGB4obGeHwu7AqGDryU3C Купити SUGAR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Sugar Boy (SUGAR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Sugar Boy (SUGAR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 510,65K $ 510,65K $ 510,65K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 976,38M $ 976,38M $ 976,38M FDV (повністю розведена вартість): $ 523,00K $ 523,00K $ 523,00K Історичний максимум: $ 0,02724 $ 0,02724 $ 0,02724 Історичний мінімум: $ 0,00051726920417502 $ 0,00051726920417502 $ 0,00051726920417502 Поточна ціна: $ 0,000523 $ 0,000523 $ 0,000523 Дізнайтеся більше про ціну Sugar Boy (SUGAR)

Токеноміка Sugar Boy (SUGAR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Sugar Boy (SUGAR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SUGAR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SUGAR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SUGAR, досліджуйте ціну токена SUGAR в реальному часі!

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