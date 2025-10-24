Актуальна ціна Stream SZN сьогодні становить 0.0007301 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни STRSZN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни STRSZN на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Stream SZN сьогодні становить 0.0007301 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни STRSZN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни STRSZN на MEXC вже зараз.

Докладніше про STRSZN

Інформація про ціну STRSZN

Токеноміка STRSZN

Прогноз ціни STRSZN

Історія STRSZN

Посібник з купівлі STRSZN

Конвертація STRSZN у фіатну валюту

Спот STRSZN

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Stream SZN

Курс Stream SZN (STRSZN)

Актуальна ціна 1 STRSZN до USD:

$0,0007301
$0,0007301$0,0007301
+0,95%1D
USD
Графік ціни Stream SZN (STRSZN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:24:08 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Stream SZN (STRSZN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0006892
$ 0,0006892$ 0,0006892
Мін. за 24 год
$ 0,0008702
$ 0,0008702$ 0,0008702
Макс. за 24 год

$ 0,0006892
$ 0,0006892$ 0,0006892

$ 0,0008702
$ 0,0008702$ 0,0008702

--
----

--
----

-0,32%

+0,95%

+88,31%

+88,31%

Актуальна ціна Stream SZN (STRSZN) становить $ 0,0007301. За останні 24 години STRSZN торгувався між мінімумом у $ 0,0006892 і максимумом у $ 0,0008702, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум STRSZN становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то STRSZN змінився на -0,32% за останню годину, +0,95% за 24 години та на +88,31% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Stream SZN (STRSZN)

--
----

$ 57,28K
$ 57,28K$ 57,28K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

SOL

Поточна ринкова капіталізація Stream SZN — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 57,28K. Циркуляційна пропозиція STRSZN — --, зі загальною пропозицією --. А повністю розведена вартість (FDV) становить --.

Історія ціни Stream SZN (STRSZN) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Stream SZN за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,000006871+0,95%
30 днів$ -0,0004279-36,96%
60 днів$ -0,0002699-26,99%
90 днів$ -0,0002699-26,99%
Зміна ціни Stream SZN сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни STRSZN на $ +0,000006871 (+0,95%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Stream SZN за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,0004279 (-36,96%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Stream SZN за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник STRSZN змінився на $ -0,0002699 (-26,99%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Stream SZN за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,0002699 (-26,99%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Stream SZN (STRSZN)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Stream SZN зараз.

Що таке Stream SZN (STRSZN)

Токен для прямих трансляцій, випущений популярним блогером @ZssBecker.

Проєкт Stream SZN доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Stream SZN. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу STRSZN, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Stream SZN у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Stream SZN безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Stream SZN (USD)

Скільки коштуватиме Stream SZN (STRSZN) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Stream SZN (STRSZN) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Stream SZN.

Перегляньте прогноз ціни Stream SZN вже зараз!

Токеноміка Stream SZN (STRSZN)

Розуміння токеноміки Stream SZN (STRSZN) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена STRSZN зараз!

Як купити Stream SZN (STRSZN)

Шукаєте як купити Stream SZN? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Stream SZN на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

STRSZN до місцевих валют

1 Stream SZN (STRSZN) до VND
19,2125815
1 Stream SZN (STRSZN) до AUD
A$0,001117053
1 Stream SZN (STRSZN) до GBP
0,000547575
1 Stream SZN (STRSZN) до EUR
0,000627886
1 Stream SZN (STRSZN) до USD
$0,0007301
1 Stream SZN (STRSZN) до MYR
RM0,003081022
1 Stream SZN (STRSZN) до TRY
0,030700705
1 Stream SZN (STRSZN) до JPY
¥0,1109752
1 Stream SZN (STRSZN) до ARS
ARS$1,083227467
1 Stream SZN (STRSZN) до RUB
0,059437441
1 Stream SZN (STRSZN) до INR
0,064066275
1 Stream SZN (STRSZN) до IDR
Rp12,168328466
1 Stream SZN (STRSZN) до PHP
0,042791161
1 Stream SZN (STRSZN) до EGP
￡E.0,034745459
1 Stream SZN (STRSZN) до BRL
R$0,003927938
1 Stream SZN (STRSZN) до CAD
C$0,00102214
1 Stream SZN (STRSZN) до BDT
0,08921822
1 Stream SZN (STRSZN) до NGN
1,065836485
1 Stream SZN (STRSZN) до COP
$2,851953125
1 Stream SZN (STRSZN) до ZAR
R.0,012652633
1 Stream SZN (STRSZN) до UAH
0,030510879
1 Stream SZN (STRSZN) до TZS
T.Sh.1,816167556
1 Stream SZN (STRSZN) до VES
Bs0,1547812
1 Stream SZN (STRSZN) до CLP
$0,6906746
1 Stream SZN (STRSZN) до PKR
Rs0,206121832
1 Stream SZN (STRSZN) до KZT
0,391888476
1 Stream SZN (STRSZN) до THB
฿0,023932678
1 Stream SZN (STRSZN) до TWD
NT$0,02248708
1 Stream SZN (STRSZN) до AED
د.إ0,002679467
1 Stream SZN (STRSZN) до CHF
Fr0,000576779
1 Stream SZN (STRSZN) до HKD
HK$0,005672877
1 Stream SZN (STRSZN) до AMD
֏0,278555053
1 Stream SZN (STRSZN) до MAD
.د.م0,006738823
1 Stream SZN (STRSZN) до MXN
$0,01343384
1 Stream SZN (STRSZN) до SAR
ريال0,002737875
1 Stream SZN (STRSZN) до ETB
Br0,110252401
1 Stream SZN (STRSZN) до KES
KSh0,094080686
1 Stream SZN (STRSZN) до JOD
د.أ0,0005176409
1 Stream SZN (STRSZN) до PLN
0,002657564
1 Stream SZN (STRSZN) до RON
лв0,003190537
1 Stream SZN (STRSZN) до SEK
kr0,006855639
1 Stream SZN (STRSZN) до BGN
лв0,001226568
1 Stream SZN (STRSZN) до HUF
Ft0,245408513
1 Stream SZN (STRSZN) до CZK
0,015288294
1 Stream SZN (STRSZN) до KWD
د.ك0,0002234106
1 Stream SZN (STRSZN) до ILS
0,002402029
1 Stream SZN (STRSZN) до BOB
Bs0,005030389
1 Stream SZN (STRSZN) до AZN
0,00124117
1 Stream SZN (STRSZN) до TJS
SM0,006738823
1 Stream SZN (STRSZN) до GEL
0,001978571
1 Stream SZN (STRSZN) до AOA
Kz0,667975791
1 Stream SZN (STRSZN) до BHD
.د.ب0,0002745176
1 Stream SZN (STRSZN) до BMD
$0,0007301
1 Stream SZN (STRSZN) до DKK
kr0,004694543
1 Stream SZN (STRSZN) до HNL
L0,019121319
1 Stream SZN (STRSZN) до MUR
0,033234152
1 Stream SZN (STRSZN) до NAD
$0,012645332
1 Stream SZN (STRSZN) до NOK
kr0,007286398
1 Stream SZN (STRSZN) до NZD
$0,001263073
1 Stream SZN (STRSZN) до PAB
B/.0,0007301
1 Stream SZN (STRSZN) до PGK
K0,003073721
1 Stream SZN (STRSZN) до QAR
ر.ق0,002650263
1 Stream SZN (STRSZN) до RSD
дин.0,073688993
1 Stream SZN (STRSZN) до UZS
soʻm8,796383519
1 Stream SZN (STRSZN) до ALL
L0,06074432
1 Stream SZN (STRSZN) до ANG
ƒ0,001306879
1 Stream SZN (STRSZN) до AWG
ƒ0,00131418
1 Stream SZN (STRSZN) до BBD
$0,0014602
1 Stream SZN (STRSZN) до BAM
KM0,001226568
1 Stream SZN (STRSZN) до BIF
Fr2,1472241
1 Stream SZN (STRSZN) до BND
$0,000941829
1 Stream SZN (STRSZN) до BSD
$0,0007301
1 Stream SZN (STRSZN) до JMD
$0,116852505
1 Stream SZN (STRSZN) до KHR
2,932125406
1 Stream SZN (STRSZN) до KMF
Fr0,3095624
1 Stream SZN (STRSZN) до LAK
15,871738813
1 Stream SZN (STRSZN) до LKR
රු0,220972066
1 Stream SZN (STRSZN) до MDL
L0,012353292
1 Stream SZN (STRSZN) до MGA
Ar3,259370828
1 Stream SZN (STRSZN) до MOP
P0,005826198
1 Stream SZN (STRSZN) до MVR
0,01117053
1 Stream SZN (STRSZN) до MWK
MK1,26314601
1 Stream SZN (STRSZN) до MZN
MT0,046660691
1 Stream SZN (STRSZN) до NPR
रु0,102338117
1 Stream SZN (STRSZN) до PYG
5,1413642
1 Stream SZN (STRSZN) до RWF
Fr1,0579149
1 Stream SZN (STRSZN) до SBD
$0,006001422
1 Stream SZN (STRSZN) до SCR
0,010082681
1 Stream SZN (STRSZN) до SRD
$0,028977669
1 Stream SZN (STRSZN) до SVC
$0,006366472
1 Stream SZN (STRSZN) до SZL
L0,012638031
1 Stream SZN (STRSZN) до TMT
m0,00255535
1 Stream SZN (STRSZN) до TND
د.ت0,002139193
1 Stream SZN (STRSZN) до TTD
$0,004935476
1 Stream SZN (STRSZN) до UGX
Sh2,5436684
1 Stream SZN (STRSZN) до XAF
Fr0,4117764
1 Stream SZN (STRSZN) до XCD
$0,00197127
1 Stream SZN (STRSZN) до XOF
Fr0,4117764
1 Stream SZN (STRSZN) до XPF
Fr0,0744702
1 Stream SZN (STRSZN) до BWP
P0,009761437
1 Stream SZN (STRSZN) до BZD
$0,0014602
1 Stream SZN (STRSZN) до CVE
$0,06928649
1 Stream SZN (STRSZN) до DJF
Fr0,1292277
1 Stream SZN (STRSZN) до DOP
$0,046492768
1 Stream SZN (STRSZN) до DZD
د.ج0,095263448
1 Stream SZN (STRSZN) до FJD
$0,001671929
1 Stream SZN (STRSZN) до GNF
Fr6,293462
1 Stream SZN (STRSZN) до GTQ
Q0,005577964
1 Stream SZN (STRSZN) до GYD
$0,152320763
1 Stream SZN (STRSZN) до ISK
kr0,0890722

Ресурс Stream SZN

Щоб дізнатися більше про Stream SZN, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Stream SZN

Скільки сьогодні коштує Stream SZN (STRSZN)?
Актуальна ціна STRSZN у USD становить 0,0007301 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна STRSZN до USD?
Поточна ціна STRSZN до USD — $ 0,0007301. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Stream SZN?
Ринкова капіталізація STRSZN — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція STRSZN?
Циркуляційна пропозиція STRSZN — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) STRSZN?
STRSZN досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) STRSZN?
Історична мінімальна ціна STRSZN становила -- USD.
Який обсяг торгівлі STRSZN?
Актуальний обсяг торгівлі STRSZN за 24 години — $ 57,28K USD.
Чи підніметься ціна STRSZN цього року?
STRSZN може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни STRSZN для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:24:08 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Stream SZN (STRSZN)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор STRSZN до USD

Сума

STRSZN
STRSZN
USD
USD

1 STRSZN = 0,0007301 USD

Торгувати STRSZN

STRSZN/USDT
$0,0007301
$0,0007301$0,0007301
+0,88%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --