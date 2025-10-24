Актуальна ціна Stray Dog сьогодні становить 0.001726 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни STRAYDOG до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни STRAYDOG на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Stray Dog сьогодні становить 0.001726 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни STRAYDOG до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни STRAYDOG на MEXC вже зараз.

Логотип Stray Dog

Курс Stray Dog (STRAYDOG)

Актуальна ціна 1 STRAYDOG до USD:

$0,001727
+0,29%1D
USD
Графік ціни Stray Dog (STRAYDOG) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:23:53 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Stray Dog (STRAYDOG) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,001716
Мін. за 24 год
$ 0,001818
Макс. за 24 год

$ 0,001716
$ 0,001818
--
--
+0,11%

+0,29%

-33,87%

-33,87%

Актуальна ціна Stray Dog (STRAYDOG) становить $ 0,001726. За останні 24 години STRAYDOG торгувався між мінімумом у $ 0,001716 і максимумом у $ 0,001818, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум STRAYDOG становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то STRAYDOG змінився на +0,11% за останню годину, +0,29% за 24 години та на -33,87% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Stray Dog (STRAYDOG)

--
$ 53,97K
$ 53,97K$ 53,97K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
--
ETH

Поточна ринкова капіталізація Stray Dog — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 53,97K. Циркуляційна пропозиція STRAYDOG — --, зі загальною пропозицією --. А повністю розведена вартість (FDV) становить --.

Історія ціни Stray Dog (STRAYDOG) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Stray Dog за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00000499+0,29%
30 днів$ -0,001774-50,69%
60 днів$ -0,001774-50,69%
90 днів$ -0,001774-50,69%
Зміна ціни Stray Dog сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни STRAYDOG на $ +0,00000499 (+0,29%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Stray Dog за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,001774 (-50,69%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Stray Dog за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник STRAYDOG змінився на $ -0,001774 (-50,69%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Stray Dog за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,001774 (-50,69%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Stray Dog (STRAYDOG)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Stray Dog зараз.

Що таке Stray Dog (STRAYDOG)

Той що блукає, але ніколи не загубиться.

Проєкт Stray Dog доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Stray Dog. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу STRAYDOG, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Stray Dog у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Stray Dog безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Stray Dog (USD)

Скільки коштуватиме Stray Dog (STRAYDOG) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Stray Dog (STRAYDOG) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Stray Dog.

Перегляньте прогноз ціни Stray Dog вже зараз!

Токеноміка Stray Dog (STRAYDOG)

Розуміння токеноміки Stray Dog (STRAYDOG) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена STRAYDOG зараз!

Як купити Stray Dog (STRAYDOG)

Шукаєте як купити Stray Dog? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Stray Dog на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

STRAYDOG до місцевих валют

1 Stray Dog (STRAYDOG) до VND
45,41969
1 Stray Dog (STRAYDOG) до AUD
A$0,00264078
1 Stray Dog (STRAYDOG) до GBP
0,0012945
1 Stray Dog (STRAYDOG) до EUR
0,00148436
1 Stray Dog (STRAYDOG) до USD
$0,001726
1 Stray Dog (STRAYDOG) до MYR
RM0,00728372
1 Stray Dog (STRAYDOG) до TRY
0,0725783
1 Stray Dog (STRAYDOG) до JPY
¥0,262352
1 Stray Dog (STRAYDOG) до ARS
ARS$2,56081442
1 Stray Dog (STRAYDOG) до RUB
0,14051366
1 Stray Dog (STRAYDOG) до INR
0,1514565
1 Stray Dog (STRAYDOG) до IDR
Rp28,76665516
1 Stray Dog (STRAYDOG) до PHP
0,10116086
1 Stray Dog (STRAYDOG) до EGP
￡E.0,08214034
1 Stray Dog (STRAYDOG) до BRL
R$0,00928588
1 Stray Dog (STRAYDOG) до CAD
C$0,0024164
1 Stray Dog (STRAYDOG) до BDT
0,2109172
1 Stray Dog (STRAYDOG) до NGN
2,5197011
1 Stray Dog (STRAYDOG) до COP
$6,7421875
1 Stray Dog (STRAYDOG) до ZAR
R.0,02991158
1 Stray Dog (STRAYDOG) до UAH
0,07212954
1 Stray Dog (STRAYDOG) до TZS
T.Sh.4,29352856
1 Stray Dog (STRAYDOG) до VES
Bs0,365912
1 Stray Dog (STRAYDOG) до CLP
$1,632796
1 Stray Dog (STRAYDOG) до PKR
Rs0,48728432
1 Stray Dog (STRAYDOG) до KZT
0,92644776
1 Stray Dog (STRAYDOG) до THB
฿0,05657828
1 Stray Dog (STRAYDOG) до TWD
NT$0,0531608
1 Stray Dog (STRAYDOG) до AED
د.إ0,00633442
1 Stray Dog (STRAYDOG) до CHF
Fr0,00136354
1 Stray Dog (STRAYDOG) до HKD
HK$0,01341102
1 Stray Dog (STRAYDOG) до AMD
֏0,65852078
1 Stray Dog (STRAYDOG) до MAD
.د.م0,01593098
1 Stray Dog (STRAYDOG) до MXN
$0,0317584
1 Stray Dog (STRAYDOG) до SAR
ريال0,0064725
1 Stray Dog (STRAYDOG) до ETB
Br0,26064326
1 Stray Dog (STRAYDOG) до KES
KSh0,22241236
1 Stray Dog (STRAYDOG) до JOD
د.أ0,001223734
1 Stray Dog (STRAYDOG) до PLN
0,00628264
1 Stray Dog (STRAYDOG) до RON
лв0,00754262
1 Stray Dog (STRAYDOG) до SEK
kr0,01620714
1 Stray Dog (STRAYDOG) до BGN
лв0,00289968
1 Stray Dog (STRAYDOG) до HUF
Ft0,58016038
1 Stray Dog (STRAYDOG) до CZK
0,03614244
1 Stray Dog (STRAYDOG) до KWD
د.ك0,000528156
1 Stray Dog (STRAYDOG) до ILS
0,00567854
1 Stray Dog (STRAYDOG) до BOB
Bs0,01189214
1 Stray Dog (STRAYDOG) до AZN
0,0029342
1 Stray Dog (STRAYDOG) до TJS
SM0,01593098
1 Stray Dog (STRAYDOG) до GEL
0,00467746
1 Stray Dog (STRAYDOG) до AOA
Kz1,57913466
1 Stray Dog (STRAYDOG) до BHD
.د.ب0,000648976
1 Stray Dog (STRAYDOG) до BMD
$0,001726
1 Stray Dog (STRAYDOG) до DKK
kr0,01109818
1 Stray Dog (STRAYDOG) до HNL
L0,04520394
1 Stray Dog (STRAYDOG) до MUR
0,07856752
1 Stray Dog (STRAYDOG) до NAD
$0,02989432
1 Stray Dog (STRAYDOG) до NOK
kr0,01722548
1 Stray Dog (STRAYDOG) до NZD
$0,00298598
1 Stray Dog (STRAYDOG) до PAB
B/.0,001726
1 Stray Dog (STRAYDOG) до PGK
K0,00726646
1 Stray Dog (STRAYDOG) до QAR
ر.ق0,00626538
1 Stray Dog (STRAYDOG) до RSD
дин.0,17420518
1 Stray Dog (STRAYDOG) до UZS
soʻm20,79517594
1 Stray Dog (STRAYDOG) до ALL
L0,1436032
1 Stray Dog (STRAYDOG) до ANG
ƒ0,00308954
1 Stray Dog (STRAYDOG) до AWG
ƒ0,0031068
1 Stray Dog (STRAYDOG) до BBD
$0,003452
1 Stray Dog (STRAYDOG) до BAM
KM0,00289968
1 Stray Dog (STRAYDOG) до BIF
Fr5,076166
1 Stray Dog (STRAYDOG) до BND
$0,00222654
1 Stray Dog (STRAYDOG) до BSD
$0,001726
1 Stray Dog (STRAYDOG) до JMD
$0,2762463
1 Stray Dog (STRAYDOG) до KHR
6,93171956
1 Stray Dog (STRAYDOG) до KMF
Fr0,731824
1 Stray Dog (STRAYDOG) до LAK
37,52173838
1 Stray Dog (STRAYDOG) до LKR
රු0,52239116
1 Stray Dog (STRAYDOG) до MDL
L0,02920392
1 Stray Dog (STRAYDOG) до MGA
Ar7,70534728
1 Stray Dog (STRAYDOG) до MOP
P0,01377348
1 Stray Dog (STRAYDOG) до MVR
0,0264078
1 Stray Dog (STRAYDOG) до MWK
MK2,9861526
1 Stray Dog (STRAYDOG) до MZN
MT0,11030866
1 Stray Dog (STRAYDOG) до NPR
रु0,24193342
1 Stray Dog (STRAYDOG) до PYG
12,154492
1 Stray Dog (STRAYDOG) до RWF
Fr2,500974
1 Stray Dog (STRAYDOG) до SBD
$0,01418772
1 Stray Dog (STRAYDOG) до SCR
0,02383606
1 Stray Dog (STRAYDOG) до SRD
$0,06850494
1 Stray Dog (STRAYDOG) до SVC
$0,01505072
1 Stray Dog (STRAYDOG) до SZL
L0,02987706
1 Stray Dog (STRAYDOG) до TMT
m0,006041
1 Stray Dog (STRAYDOG) до TND
د.ت0,00505718
1 Stray Dog (STRAYDOG) до TTD
$0,01166776
1 Stray Dog (STRAYDOG) до UGX
Sh6,013384
1 Stray Dog (STRAYDOG) до XAF
Fr0,973464
1 Stray Dog (STRAYDOG) до XCD
$0,0046602
1 Stray Dog (STRAYDOG) до XOF
Fr0,973464
1 Stray Dog (STRAYDOG) до XPF
Fr0,176052
1 Stray Dog (STRAYDOG) до BWP
P0,02307662
1 Stray Dog (STRAYDOG) до BZD
$0,003452
1 Stray Dog (STRAYDOG) до CVE
$0,1637974
1 Stray Dog (STRAYDOG) до DJF
Fr0,305502
1 Stray Dog (STRAYDOG) до DOP
$0,10991168
1 Stray Dog (STRAYDOG) до DZD
د.ج0,22520848
1 Stray Dog (STRAYDOG) до FJD
$0,00395254
1 Stray Dog (STRAYDOG) до GNF
Fr14,87812
1 Stray Dog (STRAYDOG) до GTQ
Q0,01318664
1 Stray Dog (STRAYDOG) до GYD
$0,36009538
1 Stray Dog (STRAYDOG) до ISK
kr0,210572

Ресурс Stray Dog

Щоб дізнатися більше про Stray Dog, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Stray Dog

Скільки сьогодні коштує Stray Dog (STRAYDOG)?
Актуальна ціна STRAYDOG у USD становить 0,001726 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна STRAYDOG до USD?
Поточна ціна STRAYDOG до USD — $ 0,001726. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Stray Dog?
Ринкова капіталізація STRAYDOG — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція STRAYDOG?
Циркуляційна пропозиція STRAYDOG — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) STRAYDOG?
STRAYDOG досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) STRAYDOG?
Історична мінімальна ціна STRAYDOG становила -- USD.
Який обсяг торгівлі STRAYDOG?
Актуальний обсяг торгівлі STRAYDOG за 24 години — $ 53,97K USD.
Чи підніметься ціна STRAYDOG цього року?
STRAYDOG може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни STRAYDOG для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:23:53 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор STRAYDOG до USD

Сума

STRAYDOG
STRAYDOG
USD
USD

1 STRAYDOG = 0,001726 USD

Торгувати STRAYDOG

STRAYDOG/USDT
$0,001727
$0,001727$0,001727
+0,23%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --