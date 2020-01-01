Токеноміка Stoopid Cats (STOCAT) Дізнайтеся ключову інформацію про Stoopid Cats (STOCAT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Stoopid Cats (STOCAT) Stoopid Cats — це персонажний IP-проєкт нового покоління, що поєднує Web2 та Web3 за допомогою ігор, NFT та сміливого соціального послання. Побудований навколо глобального девізу «Не будь дурником. Будь веселим дурником», ми заохочуємо людей сповільнюватися, більше сміятися та насолоджуватися маленькими моментами життя, перетворюючи цей спосіб мислення на повномасштабний цифровий та реальний рух. Офіційний вебсайт: https://stoopidcats.com/ Whitepaper: https://stoopidcats.gitbook.io/stoopid-cats-whitepaper Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/9Da97ub4u2jEoDH6htMqkPdifah4odmQreJcfZza2mHJ Купити STOCAT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Stoopid Cats (STOCAT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Stoopid Cats (STOCAT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,0024 $ 0,0024 $ 0,0024 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,000719 $ 0,000719 $ 0,000719 Дізнайтеся більше про ціну Stoopid Cats (STOCAT)

Токеноміка Stoopid Cats (STOCAT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Stoopid Cats (STOCAT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів STOCAT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів STOCAT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку STOCAT, досліджуйте ціну токена STOCAT в реальному часі!

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