Токеноміка Stoopid Cats (STOCAT)
Інформація Stoopid Cats (STOCAT)
Stoopid Cats — це персонажний IP-проєкт нового покоління, що поєднує Web2 та Web3 за допомогою ігор, NFT та сміливого соціального послання. Побудований навколо глобального девізу «Не будь дурником. Будь веселим дурником», ми заохочуємо людей сповільнюватися, більше сміятися та насолоджуватися маленькими моментами життя, перетворюючи цей спосіб мислення на повномасштабний цифровий та реальний рух.
Токеноміка та аналіз ціни Stoopid Cats (STOCAT)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Stoopid Cats (STOCAT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка Stoopid Cats (STOCAT): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Stoopid Cats (STOCAT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів STOCAT, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів STOCAT, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку STOCAT, досліджуйте ціну токена STOCAT в реальному часі!
Як купити STOCAT
Зацікавлені в додаванні Stoopid Cats (STOCAT) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі STOCAT, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною.
Історія ціни Stoopid Cats (STOCAT)
Аналіз історії ціни STOCAT допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.
Прогноз ціни STOCAT
Хочете знати, куди рухається STOCAT? Наша сторінка прогнозу ціни STOCAT поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.
Чому варто обрати MEXC?
MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти.
Відмова від відповідальності
Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.
Купити Stoopid Cats (STOCAT)
Сума
1 STOCAT = 0,000719 USD