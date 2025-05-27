Що таке Stoopid Cats (STOCAT)

Stoopid Cats — це персонажний IP-проєкт нового покоління, що поєднує Web2 та Web3 за допомогою ігор, NFT та сміливого соціального послання. Побудований навколо глобального девізу «Не будь дурником. Будь веселим дурником», ми заохочуємо людей сповільнюватися, більше сміятися та насолоджуватися маленькими моментами життя, перетворюючи цей спосіб мислення на повномасштабний цифровий та реальний рух.

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