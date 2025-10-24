Актуальна ціна StarHeroes сьогодні становить 0.005089 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни STARHEROES до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни STARHEROES на MEXC вже зараз.Актуальна ціна StarHeroes сьогодні становить 0.005089 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни STARHEROES до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни STARHEROES на MEXC вже зараз.

Логотип StarHeroes

Курс StarHeroes (STARHEROES)

Актуальна ціна 1 STARHEROES до USD:

$0,00509
$0,00509$0,00509
-0,58%1D
USD
Графік ціни StarHeroes (STARHEROES) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:23:24 (UTC+8)

Інформація щодо ціни StarHeroes (STARHEROES) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,005047
$ 0,005047$ 0,005047
Мін. за 24 год
$ 0,005329
$ 0,005329$ 0,005329
Макс. за 24 год

$ 0,005047
$ 0,005047$ 0,005047

$ 0,005329
$ 0,005329$ 0,005329

$ 1,3053024632863512
$ 1,3053024632863512$ 1,3053024632863512

$ 0,00283335761097623
$ 0,00283335761097623$ 0,00283335761097623

+0,03%

-0,58%

-2,72%

-2,72%

Актуальна ціна StarHeroes (STARHEROES) становить $ 0,005089. За останні 24 години STARHEROES торгувався між мінімумом у $ 0,005047 і максимумом у $ 0,005329, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум STARHEROES становить $ 1,3053024632863512, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00283335761097623.

Що стосується короткострокових результатів, то STARHEROES змінився на +0,03% за останню годину, -0,58% за 24 години та на -2,72% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо StarHeroes (STARHEROES)

No.2135

$ 1,12M
$ 1,12M$ 1,12M

$ 74,95K
$ 74,95K$ 74,95K

$ 3,56M
$ 3,56M$ 3,56M

220,58M
220,58M 220,58M

700 000 000
700 000 000 700 000 000

568 178 208,1321517
568 178 208,1321517 568 178 208,1321517

31,51%

ARB

Поточна ринкова капіталізація StarHeroes — $ 1,12M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 74,95K. Циркуляційна пропозиція STARHEROES — 220,58M, зі загальною пропозицією 568178208.1321517. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,56M.

Історія ціни StarHeroes (STARHEROES) у USD

Відстежуйте зміни ціни на StarHeroes за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,00002969-0,58%
30 днів$ -0,001278-20,08%
60 днів$ +0,00116+29,52%
90 днів$ -0,00064-11,18%
Зміна ціни StarHeroes сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни STARHEROES на $ -0,00002969 (-0,58%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни StarHeroes за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,001278 (-20,08%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни StarHeroes за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник STARHEROES змінився на $ +0,00116 (+29,52%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни StarHeroes за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,00064 (-11,18%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для StarHeroes (STARHEROES)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни StarHeroes зараз.

Що таке StarHeroes (STARHEROES)

Представляємо StarHeroes від STAR Studio – новаторську web3-гру, що виходить за рамки традиційних космічних шутерів. Завдяки підтримці GameSwift, гранту Microsoft і провідним спеціалістам з Cyberpunk2077, The Witcher і Ubisoft, StarHeroes стає першим в історії багатокористувацьким космічним шутером, створеним для кіберспорту.

Проєкт StarHeroes доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями StarHeroes. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу STARHEROES, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про StarHeroes у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі StarHeroes безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни StarHeroes (USD)

Скільки коштуватиме StarHeroes (STARHEROES) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів StarHeroes (STARHEROES) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо StarHeroes.

Перегляньте прогноз ціни StarHeroes вже зараз!

Токеноміка StarHeroes (STARHEROES)

Розуміння токеноміки StarHeroes (STARHEROES) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена STARHEROES зараз!

Як купити StarHeroes (STARHEROES)

Шукаєте як купити StarHeroes? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати StarHeroes на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

STARHEROES до місцевих валют

1 StarHeroes (STARHEROES) до VND
133,917035
1 StarHeroes (STARHEROES) до AUD
A$0,00778617
1 StarHeroes (STARHEROES) до GBP
0,00381675
1 StarHeroes (STARHEROES) до EUR
0,00437654
1 StarHeroes (STARHEROES) до USD
$0,005089
1 StarHeroes (STARHEROES) до MYR
RM0,02147558
1 StarHeroes (STARHEROES) до TRY
0,21399245
1 StarHeroes (STARHEROES) до JPY
¥0,773528
1 StarHeroes (STARHEROES) до ARS
ARS$7,55039663
1 StarHeroes (STARHEROES) до RUB
0,41429549
1 StarHeroes (STARHEROES) до INR
0,44655975
1 StarHeroes (STARHEROES) до IDR
Rp84,81663274
1 StarHeroes (STARHEROES) до PHP
0,29826629
1 StarHeroes (STARHEROES) до EGP
￡E.0,24218551
1 StarHeroes (STARHEROES) до BRL
R$0,02737882
1 StarHeroes (STARHEROES) до CAD
C$0,0071246
1 StarHeroes (STARHEROES) до BDT
0,6218758
1 StarHeroes (STARHEROES) до NGN
7,42917665
1 StarHeroes (STARHEROES) до COP
$19,87890625
1 StarHeroes (STARHEROES) до ZAR
R.0,08819237
1 StarHeroes (STARHEROES) до UAH
0,21266931
1 StarHeroes (STARHEROES) до TZS
T.Sh.12,65919284
1 StarHeroes (STARHEROES) до VES
Bs1,078868
1 StarHeroes (STARHEROES) до CLP
$4,814194
1 StarHeroes (STARHEROES) до PKR
Rs1,43672648
1 StarHeroes (STARHEROES) до KZT
2,73157164
1 StarHeroes (STARHEROES) до THB
฿0,16681742
1 StarHeroes (STARHEROES) до TWD
NT$0,1567412
1 StarHeroes (STARHEROES) до AED
د.إ0,01867663
1 StarHeroes (STARHEROES) до CHF
Fr0,00402031
1 StarHeroes (STARHEROES) до HKD
HK$0,03954153
1 StarHeroes (STARHEROES) до AMD
֏1,94160617
1 StarHeroes (STARHEROES) до MAD
.د.م0,04697147
1 StarHeroes (STARHEROES) до MXN
$0,0936376
1 StarHeroes (STARHEROES) до SAR
ريال0,01908375
1 StarHeroes (STARHEROES) до ETB
Br0,76848989
1 StarHeroes (STARHEROES) до KES
KSh0,65576854
1 StarHeroes (STARHEROES) до JOD
د.أ0,003608101
1 StarHeroes (STARHEROES) до PLN
0,01852396
1 StarHeroes (STARHEROES) до RON
лв0,02223893
1 StarHeroes (STARHEROES) до SEK
kr0,04778571
1 StarHeroes (STARHEROES) до BGN
лв0,00854952
1 StarHeroes (STARHEROES) до HUF
Ft1,71056557
1 StarHeroes (STARHEROES) до CZK
0,10656366
1 StarHeroes (STARHEROES) до KWD
د.ك0,001557234
1 StarHeroes (STARHEROES) до ILS
0,01674281
1 StarHeroes (STARHEROES) до BOB
Bs0,03506321
1 StarHeroes (STARHEROES) до AZN
0,0086513
1 StarHeroes (STARHEROES) до TJS
SM0,04697147
1 StarHeroes (STARHEROES) до GEL
0,01379119
1 StarHeroes (STARHEROES) до AOA
Kz4,65597699
1 StarHeroes (STARHEROES) до BHD
.د.ب0,001913464
1 StarHeroes (STARHEROES) до BMD
$0,005089
1 StarHeroes (STARHEROES) до DKK
kr0,03272227
1 StarHeroes (STARHEROES) до HNL
L0,13328091
1 StarHeroes (STARHEROES) до MUR
0,23165128
1 StarHeroes (STARHEROES) до NAD
$0,08814148
1 StarHeroes (STARHEROES) до NOK
kr0,05078822
1 StarHeroes (STARHEROES) до NZD
$0,00880397
1 StarHeroes (STARHEROES) до PAB
B/.0,005089
1 StarHeroes (STARHEROES) до PGK
K0,02142469
1 StarHeroes (STARHEROES) до QAR
ر.ق0,01847307
1 StarHeroes (STARHEROES) до RSD
дин.0,51363277
1 StarHeroes (STARHEROES) до UZS
soʻm61,31323891
1 StarHeroes (STARHEROES) до ALL
L0,4234048
1 StarHeroes (STARHEROES) до ANG
ƒ0,00910931
1 StarHeroes (STARHEROES) до AWG
ƒ0,0091602
1 StarHeroes (STARHEROES) до BBD
$0,010178
1 StarHeroes (STARHEROES) до BAM
KM0,00854952
1 StarHeroes (STARHEROES) до BIF
Fr14,966749
1 StarHeroes (STARHEROES) до BND
$0,00656481
1 StarHeroes (STARHEROES) до BSD
$0,005089
1 StarHeroes (STARHEROES) до JMD
$0,81449445
1 StarHeroes (STARHEROES) до KHR
20,43772934
1 StarHeroes (STARHEROES) до KMF
Fr2,157736
1 StarHeroes (STARHEROES) до LAK
110,63043257
1 StarHeroes (STARHEROES) до LKR
රු1,54023674
1 StarHeroes (STARHEROES) до MDL
L0,08610588
1 StarHeroes (STARHEROES) до MGA
Ar22,71872092
1 StarHeroes (STARHEROES) до MOP
P0,04061022
1 StarHeroes (STARHEROES) до MVR
0,0778617
1 StarHeroes (STARHEROES) до MWK
MK8,8044789
1 StarHeroes (STARHEROES) до MZN
MT0,32523799
1 StarHeroes (STARHEROES) до NPR
रु0,71332513
1 StarHeroes (STARHEROES) до PYG
35,836738
1 StarHeroes (STARHEROES) до RWF
Fr7,373961
1 StarHeroes (STARHEROES) до SBD
$0,04183158
1 StarHeroes (STARHEROES) до SCR
0,07027909
1 StarHeroes (STARHEROES) до SRD
$0,20198241
1 StarHeroes (STARHEROES) до SVC
$0,04437608
1 StarHeroes (STARHEROES) до SZL
L0,08809059
1 StarHeroes (STARHEROES) до TMT
m0,0178115
1 StarHeroes (STARHEROES) до TND
د.ت0,01491077
1 StarHeroes (STARHEROES) до TTD
$0,03440164
1 StarHeroes (STARHEROES) до UGX
Sh17,730076
1 StarHeroes (STARHEROES) до XAF
Fr2,870196
1 StarHeroes (STARHEROES) до XCD
$0,0137403
1 StarHeroes (STARHEROES) до XOF
Fr2,870196
1 StarHeroes (STARHEROES) до XPF
Fr0,519078
1 StarHeroes (STARHEROES) до BWP
P0,06803993
1 StarHeroes (STARHEROES) до BZD
$0,010178
1 StarHeroes (STARHEROES) до CVE
$0,4829461
1 StarHeroes (STARHEROES) до DJF
Fr0,900753
1 StarHeroes (STARHEROES) до DOP
$0,32406752
1 StarHeroes (STARHEROES) до DZD
د.ج0,66401272
1 StarHeroes (STARHEROES) до FJD
$0,01165381
1 StarHeroes (STARHEROES) до GNF
Fr43,86718
1 StarHeroes (STARHEROES) до GTQ
Q0,03887996
1 StarHeroes (STARHEROES) до GYD
$1,06171807
1 StarHeroes (STARHEROES) до ISK
kr0,620858

Щоб дізнатися більше про StarHeroes, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтStarHeroes
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про StarHeroes

Скільки сьогодні коштує StarHeroes (STARHEROES)?
Актуальна ціна STARHEROES у USD становить 0,005089 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна STARHEROES до USD?
Поточна ціна STARHEROES до USD — $ 0,005089. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація StarHeroes?
Ринкова капіталізація STARHEROES — $ 1,12M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція STARHEROES?
Циркуляційна пропозиція STARHEROES — 220,58M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) STARHEROES?
STARHEROES досяг історичної максимальної ціни у 1,3053024632863512 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) STARHEROES?
Історична мінімальна ціна STARHEROES становила 0,00283335761097623 USD.
Який обсяг торгівлі STARHEROES?
Актуальний обсяг торгівлі STARHEROES за 24 години — $ 74,95K USD.
Чи підніметься ціна STARHEROES цього року?
STARHEROES може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни STARHEROES для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:23:24 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для StarHeroes (STARHEROES)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор STARHEROES до USD

Сума

STARHEROES
STARHEROES
USD
USD

1 STARHEROES = 0,005089 USD

Торгувати STARHEROES

STARHEROES/USDT
$0,00509
$0,00509$0,00509
-0,58%

