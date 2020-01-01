Токеноміка Stage (STAGE) Дізнайтеся ключову інформацію про Stage (STAGE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Stage (STAGE) Stage докорінно змінює музичну індустрію, об'єднуючи захопливі музичні конкурси в стилі Idol та SocialFi, дозволяючи фанам впливати на успіх артистів та заробляти натомість активи реального світу (RWA), отримуючи відчутні частки у їхній кар'єрі. Таким чином створюється динамічна спільнота, де кожна взаємодія збагачує шлях як фаната, так і артиста. Будучи першою платформою, що використовує ШІ в музиці, Stage представляє музичні конкурси з використанням ШІ та ончейн інструменти, що дозволяють всім бажаючим токенізувати музичні образи, мелодії, біти та вокал, відкриваючи нову еру інтерактивного та інвестиційного залучення до музики. Майбутні зірки народяться на Stage! Офіційний вебсайт: https://www.stage.community/ Whitepaper: https://stagecommunity.notion.site/Stage-Deck-v3-4-1500295cc3288002809cc7e874acd720 Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x9025daa1fe2d27700187e0eac670818945f94c2e Купити STAGE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Stage (STAGE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Stage (STAGE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 101,69K $ 101,69K $ 101,69K Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,54B $ 1,54B $ 1,54B FDV (повністю розведена вартість): $ 659,00K $ 659,00K $ 659,00K Історичний максимум: $ 0,005644 $ 0,005644 $ 0,005644 Історичний мінімум: $ 0,000068147025128718 $ 0,000068147025128718 $ 0,000068147025128718 Поточна ціна: $ 0,0000659 $ 0,0000659 $ 0,0000659 Дізнайтеся більше про ціну Stage (STAGE)

Токеноміка Stage (STAGE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Stage (STAGE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів STAGE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів STAGE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку STAGE, досліджуйте ціну токена STAGE в реальному часі!

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