Токеноміка Stabull Finance (STABUL) Дізнайтеся ключову інформацію про Stabull Finance (STABUL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Stabull Finance (STABUL) Stabull — це децентралізована біржа, створена спеціально для стейблкоїнів, не забезпечених доларом США, та токенізованих активів реального світу (RWA) — ринку, який більшість децентралізованих бірж ігнорують. На відміну від типових платформ на основі AMM, вона використовує цінові оракули офчейн для керування ціноутворенням та ліквідністю, що дозволяє точніше визначати ціни та зменшувати прослизання для активів, які відстежують зовнішні ринки, такі як валютний ринок або золото. Така архітектура також зменшує навантаження на емітентів від прив'язки валюти та підвищує ефективність використання капіталу для постачальників ліквідності. Stabull ефективно забезпечує децентралізовану цілодобову торгівлю валютою та товарами ончейн — те, для чого більшість децентралізованих бірж не придатні. Офіційний вебсайт: https://stabull.finance Whitepaper: https://stabull.finance/stabull-whitepaper Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x6A43795941113c2F58EB487001f4f8eE74b6938A Купити STABUL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Stabull Finance (STABUL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Stabull Finance (STABUL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): $ 4,68M $ 4,68M $ 4,68M Історичний максимум: $ 1,35 $ 1,35 $ 1,35 Історичний мінімум: $ 0,06642386888114032 $ 0,06642386888114032 $ 0,06642386888114032 Поточна ціна: $ 0,4681 $ 0,4681 $ 0,4681 Дізнайтеся більше про ціну Stabull Finance (STABUL)

Токеноміка Stabull Finance (STABUL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Stabull Finance (STABUL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів STABUL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів STABUL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку STABUL, досліджуйте ціну токена STABUL в реальному часі!

Як купити STABUL Зацікавлені в додаванні Stabull Finance (STABUL) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі STABUL, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити STABUL на MEXC зараз!

Історія ціни Stabull Finance (STABUL) Аналіз історії ціни STABUL допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни STABUL прямо зараз!

Прогноз ціни STABUL Хочете знати, куди рухається STABUL? Наша сторінка прогнозу ціни STABUL поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена STABUL зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!