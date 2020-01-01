Токеноміка suiswap token (SSWP) Дізнайтеся ключову інформацію про suiswap token (SSWP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація suiswap token (SSWP) Suiswap is a decentralized token trading platform and exchange built on the SUI blockchain. It aims to provide a secure, fast, and agile trading environment for the SUI ecosystem. Офіційний вебсайт: https://suiswap.app Оглядач блокчейну: https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0x361dd589b98e8fcda9a7ee53b85efabef3569d00416640d2faa516e3801d7ffc::TOKEN::TOKEN Купити SSWP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни suiswap token (SSWP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена suiswap token (SSWP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 45,35K $ 45,35K $ 45,35K Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 8,84B $ 8,84B $ 8,84B FDV (повністю розведена вартість): $ 51,29K $ 51,29K $ 51,29K Історичний максимум: $ 0,0056612 $ 0,0056612 $ 0,0056612 Історичний мінімум: $ 0,000006965528591931 $ 0,000006965528591931 $ 0,000006965528591931 Поточна ціна: $ 0,000005129 $ 0,000005129 $ 0,000005129 Дізнайтеся більше про ціну suiswap token (SSWP)

Токеноміка suiswap token (SSWP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки suiswap token (SSWP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SSWP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SSWP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SSWP, досліджуйте ціну токена SSWP в реальному часі!

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