Токеноміка Sardis Network (SRDS) Дізнайтеся ключову інформацію про Sardis Network (SRDS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Sardis Network (SRDS) Екосистема блокчейну Sardis Layer-1 змінює правила гри у фінансовій індустрії та за її межами. Завдяки революційній технології горизонтального масштабування, низькій платі за газ та протоколу консенсусу hPoS, Sardis пропонує унікальну та ефективну платформу як для розробників, так і для користувачів. Екосистема Sardis пропонує комплексне фінансове рішення для повсякденного використання блокчейну з власними проектами Forex та застосунком Social Payment. Незалежно від того, чи є ви інвестором, розробником або звичайним користувачем, Sardis має що вам запропонувати. Офіційний вебсайт: https://mysardis.com/ Whitepaper: https://mysardis.com/sardis/assets/sardis/WhitepaperSardismin.pdf Оглядач блокчейну: https://payment-mainnet.sardisnetwork.com/ Купити SRDS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Sardis Network (SRDS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Sardis Network (SRDS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,126 $ 0,126 $ 0,126 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,01108 $ 0,01108 $ 0,01108 Дізнайтеся більше про ціну Sardis Network (SRDS)

Токеноміка Sardis Network (SRDS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Sardis Network (SRDS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SRDS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SRDS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SRDS, досліджуйте ціну токена SRDS в реальному часі!

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