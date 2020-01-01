Токеноміка Safe Road Club (SRC) Дізнайтеся ключову інформацію про Safe Road Club (SRC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Safe Road Club (SRC) Safe Road Club — це Web3-застосунок на основі штучного інтелекту, який монетизує рутинні дані про водіння, перетворюючи водійські звички на зареєстровані та винагороджувані дії. Ця інноваційна платформа автоматизує збір даних і прийняття рішень в ігровій формі за допомогою ШІ-агента, інтегруючи GPS-відстеження швидкості та ШІ-аналітику для покращення та винагороди за водіння. Офіційний вебсайт: https://saferoadclub.app/ Whitepaper: https://saferoadclub.gitbook.io/src-ai Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/5gkd3yk3WmTEjYxiTsCXk3p8uPd9W85L5UNYNUQaheyb Купити SRC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Safe Road Club (SRC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Safe Road Club (SRC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 988,00K $ 988,00K $ 988,00K Історичний максимум: $ 14,732 $ 14,732 $ 14,732 Історичний мінімум: $ 0,005706798574656465 $ 0,005706798574656465 $ 0,005706798574656465 Поточна ціна: $ 0,000988 $ 0,000988 $ 0,000988 Дізнайтеся більше про ціну Safe Road Club (SRC)

Токеноміка Safe Road Club (SRC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Safe Road Club (SRC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SRC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SRC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SRC, досліджуйте ціну токена SRC в реальному часі!

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