Токеноміка SubQuery Network (SQT) Дізнайтеся ключову інформацію про SubQuery Network (SQT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація SubQuery Network (SQT) SubQuery Network впроваджує інноваційну інфраструктуру Web3 за допомогою інструментів, які дають змогу розробникам децентралізувати майбутнє. SubQuery — це блокчейн-індексатор даних, який надає швидкі, гнучкі, надійні та децентралізовані API для роботи та створення провідних застосунків Web3 для понад 160 мереж. Офіційний вебсайт: https://www.subquery.network Whitepaper: https://academy.subquery.network/subquery_network/introduction/introduction.html Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x09395a2A58DB45db0da254c7EAa5AC469D8bDc85 Купити SQT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни SubQuery Network (SQT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена SubQuery Network (SQT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,011456 $ 0,011456 $ 0,011456 Історичний мінімум: $ 0,001032119490385362 $ 0,001032119490385362 $ 0,001032119490385362 Поточна ціна: $ 0,001123 $ 0,001123 $ 0,001123 Дізнайтеся більше про ціну SubQuery Network (SQT)

Токеноміка SubQuery Network (SQT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки SubQuery Network (SQT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SQT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SQT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SQT, досліджуйте ціну токена SQT в реальному часі!

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