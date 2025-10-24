Актуальна ціна Spheron Network сьогодні становить 0.01786 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SPON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SPON на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Spheron Network сьогодні становить 0.01786 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SPON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SPON на MEXC вже зараз.

Докладніше про SPON

Інформація про ціну SPON

Офіційний вебсайт SPON

Токеноміка SPON

Прогноз ціни SPON

Історія SPON

Посібник з купівлі SPON

Конвертація SPON у фіатну валюту

Спот SPON

Ф'ючерси SPON USDT-M

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Spheron Network

Курс Spheron Network (SPON)

Актуальна ціна 1 SPON до USD:

$0,01786
$0,01786$0,01786
+0,22%1D
USD
Графік ціни Spheron Network (SPON) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:22:49 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Spheron Network (SPON) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,01744
$ 0,01744$ 0,01744
Мін. за 24 год
$ 0,01863
$ 0,01863$ 0,01863
Макс. за 24 год

$ 0,01744
$ 0,01744$ 0,01744

$ 0,01863
$ 0,01863$ 0,01863

--
----

--
----

+0,28%

+0,22%

-5,36%

-5,36%

Актуальна ціна Spheron Network (SPON) становить $ 0,01786. За останні 24 години SPON торгувався між мінімумом у $ 0,01744 і максимумом у $ 0,01863, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SPON становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то SPON змінився на +0,28% за останню годину, +0,22% за 24 години та на -5,36% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Spheron Network (SPON)

--
----

$ 144,73K
$ 144,73K$ 144,73K

$ 17,86M
$ 17,86M$ 17,86M

--
----

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

BASE

Поточна ринкова капіталізація Spheron Network — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 144,73K. Циркуляційна пропозиція SPON — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 17,86M.

Історія ціни Spheron Network (SPON) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Spheron Network за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0000392+0,22%
30 днів$ -0,00333-15,72%
60 днів$ -0,06586-78,67%
90 днів$ -0,00214-10,70%
Зміна ціни Spheron Network сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни SPON на $ +0,0000392 (+0,22%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Spheron Network за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,00333 (-15,72%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Spheron Network за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник SPON змінився на $ -0,06586 (-78,67%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Spheron Network за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,00214 (-10,70%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Spheron Network (SPON)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Spheron Network зараз.

Що таке Spheron Network (SPON)

Найбільший у світі центр даних для ШІ-навантажень, керований спільнотою.

Проєкт Spheron Network доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Spheron Network. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу SPON, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Spheron Network у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Spheron Network безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Spheron Network (USD)

Скільки коштуватиме Spheron Network (SPON) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Spheron Network (SPON) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Spheron Network.

Перегляньте прогноз ціни Spheron Network вже зараз!

Токеноміка Spheron Network (SPON)

Розуміння токеноміки Spheron Network (SPON) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SPON зараз!

Як купити Spheron Network (SPON)

Шукаєте як купити Spheron Network? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Spheron Network на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

SPON до місцевих валют

1 Spheron Network (SPON) до VND
469,9859
1 Spheron Network (SPON) до AUD
A$0,0273258
1 Spheron Network (SPON) до GBP
0,013395
1 Spheron Network (SPON) до EUR
0,0153596
1 Spheron Network (SPON) до USD
$0,01786
1 Spheron Network (SPON) до MYR
RM0,0753692
1 Spheron Network (SPON) до TRY
0,751013
1 Spheron Network (SPON) до JPY
¥2,71472
1 Spheron Network (SPON) до ARS
ARS$26,4983462
1 Spheron Network (SPON) до RUB
1,4539826
1 Spheron Network (SPON) до INR
1,567215
1 Spheron Network (SPON) до IDR
Rp297,6665476
1 Spheron Network (SPON) до PHP
1,0467746
1 Spheron Network (SPON) до EGP
￡E.0,8499574
1 Spheron Network (SPON) до BRL
R$0,0960868
1 Spheron Network (SPON) до CAD
C$0,025004
1 Spheron Network (SPON) до BDT
2,182492
1 Spheron Network (SPON) до NGN
26,072921
1 Spheron Network (SPON) до COP
$69,765625
1 Spheron Network (SPON) до ZAR
R.0,3095138
1 Spheron Network (SPON) до UAH
0,7463694
1 Spheron Network (SPON) до TZS
T.Sh.44,4278216
1 Spheron Network (SPON) до VES
Bs3,78632
1 Spheron Network (SPON) до CLP
$16,89556
1 Spheron Network (SPON) до PKR
Rs5,0422352
1 Spheron Network (SPON) до KZT
9,5865336
1 Spheron Network (SPON) до THB
฿0,5854508
1 Spheron Network (SPON) до TWD
NT$0,550088
1 Spheron Network (SPON) до AED
د.إ0,0655462
1 Spheron Network (SPON) до CHF
Fr0,0141094
1 Spheron Network (SPON) до HKD
HK$0,1387722
1 Spheron Network (SPON) до AMD
֏6,8141258
1 Spheron Network (SPON) до MAD
.د.م0,1648478
1 Spheron Network (SPON) до MXN
$0,328624
1 Spheron Network (SPON) до SAR
ريال0,066975
1 Spheron Network (SPON) до ETB
Br2,6970386
1 Spheron Network (SPON) до KES
KSh2,3014396
1 Spheron Network (SPON) до JOD
د.أ0,01266274
1 Spheron Network (SPON) до PLN
0,0650104
1 Spheron Network (SPON) до RON
лв0,0780482
1 Spheron Network (SPON) до SEK
kr0,1677054
1 Spheron Network (SPON) до BGN
лв0,0300048
1 Spheron Network (SPON) до HUF
Ft6,0032818
1 Spheron Network (SPON) до CZK
0,3739884
1 Spheron Network (SPON) до KWD
د.ك0,00546516
1 Spheron Network (SPON) до ILS
0,0587594
1 Spheron Network (SPON) до BOB
Bs0,1230554
1 Spheron Network (SPON) до AZN
0,030362
1 Spheron Network (SPON) до TJS
SM0,1648478
1 Spheron Network (SPON) до GEL
0,0484006
1 Spheron Network (SPON) до AOA
Kz16,3402926
1 Spheron Network (SPON) до BHD
.د.ب0,00671536
1 Spheron Network (SPON) до BMD
$0,01786
1 Spheron Network (SPON) до DKK
kr0,1148398
1 Spheron Network (SPON) до HNL
L0,4677534
1 Spheron Network (SPON) до MUR
0,8129872
1 Spheron Network (SPON) до NAD
$0,3093352
1 Spheron Network (SPON) до NOK
kr0,1782428
1 Spheron Network (SPON) до NZD
$0,0308978
1 Spheron Network (SPON) до PAB
B/.0,01786
1 Spheron Network (SPON) до PGK
K0,0751906
1 Spheron Network (SPON) до QAR
ر.ق0,0648318
1 Spheron Network (SPON) до RSD
дин.1,8026098
1 Spheron Network (SPON) до UZS
soʻm215,1806734
1 Spheron Network (SPON) до ALL
L1,485952
1 Spheron Network (SPON) до ANG
ƒ0,0319694
1 Spheron Network (SPON) до AWG
ƒ0,032148
1 Spheron Network (SPON) до BBD
$0,03572
1 Spheron Network (SPON) до BAM
KM0,0300048
1 Spheron Network (SPON) до BIF
Fr52,52626
1 Spheron Network (SPON) до BND
$0,0230394
1 Spheron Network (SPON) до BSD
$0,01786
1 Spheron Network (SPON) до JMD
$2,858493
1 Spheron Network (SPON) до KHR
71,7268316
1 Spheron Network (SPON) до KMF
Fr7,57264
1 Spheron Network (SPON) до LAK
388,2608618
1 Spheron Network (SPON) до LKR
රු5,4055076
1 Spheron Network (SPON) до MDL
L0,3021912
1 Spheron Network (SPON) до MGA
Ar79,7320408
1 Spheron Network (SPON) до MOP
P0,1425228
1 Spheron Network (SPON) до MVR
0,273258
1 Spheron Network (SPON) до MWK
MK30,899586
1 Spheron Network (SPON) до MZN
MT1,1414326
1 Spheron Network (SPON) до NPR
रु2,5034362
1 Spheron Network (SPON) до PYG
125,77012
1 Spheron Network (SPON) до RWF
Fr25,87914
1 Spheron Network (SPON) до SBD
$0,1468092
1 Spheron Network (SPON) до SCR
0,2466466
1 Spheron Network (SPON) до SRD
$0,7088634
1 Spheron Network (SPON) до SVC
$0,1557392
1 Spheron Network (SPON) до SZL
L0,3091566
1 Spheron Network (SPON) до TMT
m0,06251
1 Spheron Network (SPON) до TND
د.ت0,0523298
1 Spheron Network (SPON) до TTD
$0,1207336
1 Spheron Network (SPON) до UGX
Sh62,22424
1 Spheron Network (SPON) до XAF
Fr10,07304
1 Spheron Network (SPON) до XCD
$0,048222
1 Spheron Network (SPON) до XOF
Fr10,07304
1 Spheron Network (SPON) до XPF
Fr1,82172
1 Spheron Network (SPON) до BWP
P0,2387882
1 Spheron Network (SPON) до BZD
$0,03572
1 Spheron Network (SPON) до CVE
$1,694914
1 Spheron Network (SPON) до DJF
Fr3,16122
1 Spheron Network (SPON) до DOP
$1,1373248
1 Spheron Network (SPON) до DZD
د.ج2,3303728
1 Spheron Network (SPON) до FJD
$0,0408994
1 Spheron Network (SPON) до GNF
Fr153,9532
1 Spheron Network (SPON) до GTQ
Q0,1364504
1 Spheron Network (SPON) до GYD
$3,7261318
1 Spheron Network (SPON) до ISK
kr2,17892

Ресурс Spheron Network

Щоб дізнатися більше про Spheron Network, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтSpheron Network
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Spheron Network

Скільки сьогодні коштує Spheron Network (SPON)?
Актуальна ціна SPON у USD становить 0,01786 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SPON до USD?
Поточна ціна SPON до USD — $ 0,01786. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Spheron Network?
Ринкова капіталізація SPON — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SPON?
Циркуляційна пропозиція SPON — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SPON?
SPON досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SPON?
Історична мінімальна ціна SPON становила -- USD.
Який обсяг торгівлі SPON?
Актуальний обсяг торгівлі SPON за 24 години — $ 144,73K USD.
Чи підніметься ціна SPON цього року?
SPON може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SPON для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:22:49 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Spheron Network (SPON)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор SPON до USD

Сума

SPON
SPON
USD
USD

1 SPON = 0,01786 USD

Торгувати SPON

SPON/USDT
$0,01786
$0,01786$0,01786
+0,05%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --