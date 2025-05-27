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Курс Ask Splat (SPLAT)

USD

Графік ціни Ask Splat (SPLAT) в реальному часі

$0,010205
$0,010205$0,010205
0,00%(1D)

Дані та інформація про ціну SPLAT в реальному часі

Поточна ціна Ask Splat (SPLAT) сьогодні становить 0,010205 USD з поточною ринковою капіталізацією -- USD. Ціна SPLAT у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку Ask Splat:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 54,21K USD
- Зміна ціни Ask Splat протягом дня – 0,00%
- Циркуляційна пропозиція – -- USD

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Цінові показники SPLATUSD

Відстежуйте зміни ціни на Ask Splat за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 00,00%
30 днів$ +0,006205+155,12%
60 днів$ +0,006205+155,12%
90 днів$ +0,006205+155,12%
Зміна ціни Ask Splat сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни SPLAT на $ 0 (0,00%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Ask Splat за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,006205 (+155,12%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Ask Splat за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник SPLAT змінився на $ +0,006205 (+155,12%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Ask Splat за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,006205 (+155,12%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну SPLAT

Ознайомтеся з останніми даними про ціну Ask Splat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0,009491
$ 0,009491$ 0,009491

$ 0,011096
$ 0,011096$ 0,011096

$ 0,020162
$ 0,020162$ 0,020162

0,00%

0,00%

-8,77%

Ринкова інформація SPLAT

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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$ 54,21K
$ 54,21K$ 54,21K

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Що таке Ask Splat (SPLAT)

SPLAT — це мемкоїн на основі блокчейну, розроблений для підтримки інтелектуальних торгових терміналів. Проєкт наголошує на своєму унікальному персоналізованому торговому помічникові та надає користувачам інтерактивну спільноту, яка заохочує творчість та участь.

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SPLAT до місцевих валют

1 SPLAT до VND
261,666405
1 SPLAT до AUD
A$0,01581775
1 SPLAT до GBP
0,0075517
1 SPLAT до EUR
0,0089804
1 SPLAT до USD
$0,010205
1 SPLAT до MYR
RM0,04316715
1 SPLAT до TRY
0,39809705
1 SPLAT до JPY
¥1,4733979
1 SPLAT до RUB
0,8188492
1 SPLAT до INR
0,87079265
1 SPLAT до IDR
Rp167,2950552
1 SPLAT до KRW
14,03707955
1 SPLAT до PHP
0,56709185
1 SPLAT до EGP
￡E.0,50810695
1 SPLAT до BRL
R$0,05765825
1 SPLAT до CAD
C$0,01398085
1 SPLAT до BDT
1,2458264
1 SPLAT до NGN
16,1726799
1 SPLAT до UAH
0,4253444
1 SPLAT до VES
Bs0,95927
1 SPLAT до PKR
Rs2,87383005
1 SPLAT до KZT
5,1959778
1 SPLAT до THB
฿0,33462195
1 SPLAT до TWD
NT$0,30625205
1 SPLAT до AED
د.إ0,03745235
1 SPLAT до CHF
Fr0,0083681
1 SPLAT до HKD
HK$0,07990515
1 SPLAT до MAD
.د.م0,09419215
1 SPLAT до MXN
$0,19624215

Ресурс Ask Splat

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