Що таке Ask Splat (SPLAT)

SPLAT — це мемкоїн на основі блокчейну, розроблений для підтримки інтелектуальних торгових терміналів. Проєкт наголошує на своєму унікальному персоналізованому торговому помічникові та надає користувачам інтерактивну спільноту, яка заохочує творчість та участь.

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Прогноз курсу Ask Splat

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SPLAT до місцевих валют

1 SPLAT до VND ₫ 261,666405 1 SPLAT до AUD A$ 0,01581775 1 SPLAT до GBP ￡ 0,0075517 1 SPLAT до EUR € 0,0089804 1 SPLAT до USD $ 0,010205 1 SPLAT до MYR RM 0,04316715 1 SPLAT до TRY ₺ 0,39809705 1 SPLAT до JPY ¥ 1,4733979 1 SPLAT до RUB ₽ 0,8188492 1 SPLAT до INR ₹ 0,87079265 1 SPLAT до IDR Rp 167,2950552 1 SPLAT до KRW ₩ 14,03707955 1 SPLAT до PHP ₱ 0,56709185 1 SPLAT до EGP ￡E. 0,50810695 1 SPLAT до BRL R$ 0,05765825 1 SPLAT до CAD C$ 0,01398085 1 SPLAT до BDT ৳ 1,2458264 1 SPLAT до NGN ₦ 16,1726799 1 SPLAT до UAH ₴ 0,4253444 1 SPLAT до VES Bs 0,95927 1 SPLAT до PKR Rs 2,87383005 1 SPLAT до KZT ₸ 5,1959778 1 SPLAT до THB ฿ 0,33462195 1 SPLAT до TWD NT$ 0,30625205 1 SPLAT до AED د.إ 0,03745235 1 SPLAT до CHF Fr 0,0083681 1 SPLAT до HKD HK$ 0,07990515 1 SPLAT до MAD .د.م 0,09419215 1 SPLAT до MXN $ 0,19624215

Ресурс Ask Splat

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