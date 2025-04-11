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Поточна ціна SPICE (SPICE)

USD

Графік ціни SPICE (SPICE) в реальному часі

$0.0001805
$0.0001805$0.0001805
+0.27%(1D)

Дані та інформація про ціну SPICE в реальному часі

Поточна ціна SPICE (SPICE) сьогодні становить 0.00018 USD з поточною ринковою капіталізацією -- USD. Ціна SPICE у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку SPICE:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 661.95 USD
- Зміна ціни SPICE протягом дня – +0.27%
- Циркуляційна пропозиція – -- USD

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Цінові показники SPICEUSD

Відстежуйте зміни ціни на SPICE за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.000000486+0.27%
30 днів$ -0.0001802-50.03%
60 днів$ -0.0001802-50.03%
90 днів$ -0.0001802-50.03%
Зміна ціни SPICE сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни SPICE на $ +0.000000486 (+0.27%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни SPICE за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0.0001802 (-50.03%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни SPICE за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник SPICE змінився на $ -0.0001802 (-50.03%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни SPICE за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0.0001802 (-50.03%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну SPICE

Ознайомтеся з останніми даними про ціну SPICE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.0001788
$ 0.0001788$ 0.0001788

$ 0.0001869
$ 0.0001869$ 0.0001869

$ 0.0012795
$ 0.0012795$ 0.0012795

-0.28%

+0.27%

-0.45%

Ринкова інформація SPICE

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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$ 661.95
$ 661.95$ 661.95

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Що таке SPICE (SPICE)

$SPICE є джерелом життєвої сили ігрового всесвіту Lowlife Forms — дружнього до дегенів, насиченого екшеном всесвіту, де стикаються ігри, штучний інтелект та культура криптомемів. Наша флагманська гра, Lowlife Forms — це не просто масивно-модульний науково-фантастичний RPG-шутер, що запускається епізодично — це повноцінний ігровий web3-культ, де ШІ буде основою творчих досліджень, поведінки NPC та створення користувацьких активів, що робить розваги більш захопливими, ніж будь-коли раніше. Не просто гра, а рух.

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Прогноз ціни SPICE

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як SPICE, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна SPICE? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни SPICE.

Історія ціни SPICE

Відстеження траєкторії ціни SPICE надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії SPICE. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни SPICE.

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SPICE до місцевих валют

1 SPICE до VND
4.61538
1 SPICE до AUD
A$0.0002862
1 SPICE до GBP
0.0001368
1 SPICE до EUR
0.0001584
1 SPICE до USD
$0.00018
1 SPICE до MYR
RM0.0007956
1 SPICE до TRY
0.0068508
1 SPICE до JPY
¥0.0258354
1 SPICE до RUB
0.0149796
1 SPICE до INR
0.0154944
1 SPICE до IDR
Rp2.9999988
1 SPICE до KRW
0.255681
1 SPICE до PHP
0.0102924
1 SPICE до EGP
￡E.0.009234
1 SPICE до BRL
R$0.0010548
1 SPICE до CAD
C$0.0002484
1 SPICE до BDT
0.0218754
1 SPICE до NGN
0.2875392
1 SPICE до UAH
0.007452
1 SPICE до VES
Bs0.01278
1 SPICE до PKR
Rs0.0504756
1 SPICE до KZT
0.0930222
1 SPICE до THB
฿0.0060246
1 SPICE до TWD
NT$0.0058266
1 SPICE до AED
د.إ0.0006606
1 SPICE до CHF
Fr0.0001458
1 SPICE до HKD
HK$0.001395
1 SPICE до MAD
.د.م0.001674
1 SPICE до MXN
$0.0036594

Ресурс SPICE

Щоб дізнатися більше про SPICE, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтSPICE
Оглядач блокчейну

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1 SPICE = 0.00018 USD

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$0.00018$0.00018
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