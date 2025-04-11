Що таке SPICE (SPICE)

$SPICE є джерелом життєвої сили ігрового всесвіту Lowlife Forms — дружнього до дегенів, насиченого екшеном всесвіту, де стикаються ігри, штучний інтелект та культура криптомемів. Наша флагманська гра, Lowlife Forms — це не просто масивно-модульний науково-фантастичний RPG-шутер, що запускається епізодично — це повноцінний ігровий web3-культ, де ШІ буде основою творчих досліджень, поведінки NPC та створення користувацьких активів, що робить розваги більш захопливими, ніж будь-коли раніше. Не просто гра, а рух.

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Прогноз ціни SPICE

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як SPICE, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна SPICE? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни SPICE.

Історія ціни SPICE

Відстеження траєкторії ціни SPICE надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії SPICE. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни SPICE.

Як купити SPICE (SPICE)

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SPICE до місцевих валют

1 SPICE до VND ₫ 4.61538 1 SPICE до AUD A$ 0.0002862 1 SPICE до GBP ￡ 0.0001368 1 SPICE до EUR € 0.0001584 1 SPICE до USD $ 0.00018 1 SPICE до MYR RM 0.0007956 1 SPICE до TRY ₺ 0.0068508 1 SPICE до JPY ¥ 0.0258354 1 SPICE до RUB ₽ 0.0149796 1 SPICE до INR ₹ 0.0154944 1 SPICE до IDR Rp 2.9999988 1 SPICE до KRW ₩ 0.255681 1 SPICE до PHP ₱ 0.0102924 1 SPICE до EGP ￡E. 0.009234 1 SPICE до BRL R$ 0.0010548 1 SPICE до CAD C$ 0.0002484 1 SPICE до BDT ৳ 0.0218754 1 SPICE до NGN ₦ 0.2875392 1 SPICE до UAH ₴ 0.007452 1 SPICE до VES Bs 0.01278 1 SPICE до PKR Rs 0.0504756 1 SPICE до KZT ₸ 0.0930222 1 SPICE до THB ฿ 0.0060246 1 SPICE до TWD NT$ 0.0058266 1 SPICE до AED د.إ 0.0006606 1 SPICE до CHF Fr 0.0001458 1 SPICE до HKD HK$ 0.001395 1 SPICE до MAD .د.م 0.001674 1 SPICE до MXN $ 0.0036594

Ресурс SPICE

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Люди також запитують: Інші запитання про SPICE Яка сьогодні ціна SPICE (SPICE)? Поточна ціна SPICE (SPICE) становить 0.00018 USD . Яка ринкова капіталізація SPICE (SPICE)? Поточна ринкова капіталізація SPICE становить -- USD . Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції SPICE на ринкову ціну в реальному часі 0.00018 USD . Яка циркуляційна пропозиція SPICE (SPICE)? Поточна циркуляційна пропозиція SPICE (SPICE) становить -- USD . Яка була найвища ціна SPICE (SPICE)? Станом на 2025-04-12 , найвища ціна SPICE (SPICE) становить 0.0012795 USD . Який обсяг торгівлі SPICE (SPICE) за 24 год? Обсяг торгівлі SPICE (SPICE) за 24 год становить $ 661.95 USD . Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.

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