Токеноміка Sao Paulo FC FT (SPFC) Дізнайтеся ключову інформацію про Sao Paulo FC FT (SPFC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Sao Paulo FC FT (SPFC) The Sao Paulo FC Fan Token allows $SPFC fans to have a tokenized share of influence on club decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions and in doing so, earn rewards and money can't-buy-experiences. Офіційний вебсайт: https://socios.com Оглядач блокчейну: https://chiliscan.com/token/0x540165b9dfdde31658f9ba0ca5504eda448bffd0 Купити SPFC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Sao Paulo FC FT (SPFC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Sao Paulo FC FT (SPFC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 120,27K $ 120,27K $ 120,27K Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 4,19M $ 4,19M $ 4,19M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,75 $ 0,75 $ 0,75 Історичний мінімум: $ 0,021901567570815666 $ 0,021901567570815666 $ 0,021901567570815666 Поточна ціна: $ 0,02872 $ 0,02872 $ 0,02872 Дізнайтеся більше про ціну Sao Paulo FC FT (SPFC)

Токеноміка Sao Paulo FC FT (SPFC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Sao Paulo FC FT (SPFC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SPFC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SPFC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SPFC, досліджуйте ціну токена SPFC в реальному часі!

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