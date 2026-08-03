Про що йдеться у Spellfire?

Spellfire — це унікальна колекційна карткова гра Play-2-Earn, яка пропонує першу в історії колекцію NFT у форматі ручного зберігання, що можна розмістити у справжній шухляді та отримувати пасивний дохід. Прагнучи реалізму, але залишаючись провідним у сфері NFT, Spellfire переніс перевірені часом концепції у майбутнє, щоб об’єднати покоління фанатів карткових ігор. Завдяки майже 30-річній історії, що перенесена на блокчейн, та наявності вже сформованого співтовариства завзятих і відданих прихильників, такі гіганти індустрії, як DAO Maker і Shima Capital, підтримали проект як провідні інвестори.

Що робить Spellfire унікальним?

Фізичні карти мають цифровий стан, де деякі функції активуються голосом чи жестами, створюючи унікальні інтерактивні елементи для гравців, що допомагають долати вікові бар'єри, географічні обмеження та технологічні розриви. Інтерактивні карти Spellfire з доповненою реальністю неодмінно подарують неповторне відчуття занурення. Цифрові та фізичні карти пов’язані через QR-код, надрукований на зворотному боці кожної карти, що робить їх відстежуваними, оновлюваними та доступними для гри як онлайн, так і офлайн. Гра поєднує три реальності разом — фізичну, цифрову та доповнену реальність. Забезпечуючи, щоб ніхто не залишився осторонь, Spellfire переходить на багато ланцюгів, ставши одним із перших, хто підтримує багатоланцюгові NFT.

Що далі для Spellfire?

Уявіть собі «бій NFT між BSC і Solana» — саме такою буде нова реальність Spellfire. Було створено лімітовані видання NFT-карт, щоб спільнота Spellfire разом ділилася успіхом гри. Загальна кількість карт становитиме 640 000 000, з них 128 000 000 зарезервовано виключно для розповсюдження через внутрішньогрупові нагороди та турніри, щоб забезпечити життєздатність гри та її спільноти.

Для чого можна використовувати Spellfire?

Оригінальні NFT-карти випускаються у вигляді карткових копій, від 1000 для легендарних до 100 000 для загальних. Власники оригінальних NFT-карт мають право отримувати до 10-кратну віддачу від інвестицій у вигляді пасивного доходу від подальших продажів карт, водночас зростаючи в ціні як рідкісні NFT. На відміну від аналогічних NFT на ринку, які мало чи взагалі не дають вартості довгостроковим власникам, Spellfire NFT-карти дозволяють спільноті отримувати прибуток завдяки пасивному володінню картами або активній грі, заробляючи власний токен $Spellfire. Токен $Spellfire є важливим у екосистемі гри та надає власникам різні форми користі. Окрім того, що $Spellfire є внутрішньою валютою Spellfire для всіх видів транзакцій, його також можна стакувати, отримуючи додаткові нагороди для своїх власників.

Яка зараз ціна Spellfire?

Живуча ціна Spellfire (SPELLFIRE) становить ₴ UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином Spellfire позиціонується на ринку?

Наразі Spellfire займає #8723 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴884258.27403398560000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу SPELLFIRE?

Обсяг токенів у обігу SPELLFIRE становить 362374848.1359 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін Spellfire за останню добу?

За останню добу Spellfire торгувався в діапазоні від ₴ (мінімум за 24 години) до ₴ (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки Spellfire віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

Spellfire досяг найвищого значення за всю історію — ₴7.12307168445856768000, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують SPELLFIRE?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для Spellfire?

Поточне зміщення ціни на -0.26% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,DaoMaker Launchpad,Ethereum Ecosystem,Card Games,Strategy Games. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.