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Поточна ціна Spellfire сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація SPELLFIRE становить 20,065 USD. Відстежуйте оновлення цін SPELLFIRE до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Spellfire сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація SPELLFIRE становить 20,065 USD. Відстежуйте оновлення цін SPELLFIRE до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про SPELLFIRE

Інформація про ціну SPELLFIRE

Що таке SPELLFIRE

Офіційний вебсайт SPELLFIRE

Токеноміка SPELLFIRE

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Ціна Spellfire (SPELLFIRE)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 SPELLFIRE до USD:

$0.00005546
$0.00005546$0.00005546
-0.08%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Spellfire (SPELLFIRE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-03 06:27:51 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Spellfire

Поточна ціна Spellfire (SPELLFIRE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.27% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SPELLFIRE до USD становить $ 0 за SPELLFIRE.

Spellfire наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 20,065, з циркуляційною пропозицією у 362.37M SPELLFIRE. Протягом останніх 24 годин SPELLFIRE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.161632, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SPELLFIRE змінився на -0.15% за останню годину та на -0.06% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Spellfire (SPELLFIRE)

$ 20.07K
$ 20.07K$ 20.07K

--
----

$ 35.44K
$ 35.44K$ 35.44K

362.37M
362.37M 362.37M

640,000,000.0
640,000,000.0 640,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Spellfire — $ 20.07K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SPELLFIRE — 362.37M, зі загальною пропозицією 640000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 35.44K.

Історія ціни Spellfire у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.161632
$ 0.161632$ 0.161632

$ 0
$ 0$ 0

-0.15%

-0.26%

-0.06%

-0.06%

Історія ціни Spellfire (SPELLFIRE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Spellfire до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Spellfire до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Spellfire до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Spellfire до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0.26%
30 днів$ 0+0.20%
60 днів$ 0-0.93%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Spellfire

Прогноз ціни Spellfire (SPELLFIRE) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна SPELLFIRE у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Spellfire (SPELLFIRE) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Spellfire потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Spellfire у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни SPELLFIRE на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Spellfire.

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Ресурс Spellfire (SPELLFIRE)

Офіційний вебсайт

Категорія :

BNB Chain EcosystemCard GamesDaoMaker Launchpad

Про Spellfire

Про що йдеться у Spellfire?

Spellfire — це унікальна колекційна карткова гра Play-2-Earn, яка пропонує першу в історії колекцію NFT у форматі ручного зберігання, що можна розмістити у справжній шухляді та отримувати пасивний дохід. Прагнучи реалізму, але залишаючись провідним у сфері NFT, Spellfire переніс перевірені часом концепції у майбутнє, щоб об’єднати покоління фанатів карткових ігор. Завдяки майже 30-річній історії, що перенесена на блокчейн, та наявності вже сформованого співтовариства завзятих і відданих прихильників, такі гіганти індустрії, як DAO Maker і Shima Capital, підтримали проект як провідні інвестори.

Що робить Spellfire унікальним?

Фізичні карти мають цифровий стан, де деякі функції активуються голосом чи жестами, створюючи унікальні інтерактивні елементи для гравців, що допомагають долати вікові бар'єри, географічні обмеження та технологічні розриви. Інтерактивні карти Spellfire з доповненою реальністю неодмінно подарують неповторне відчуття занурення. Цифрові та фізичні карти пов’язані через QR-код, надрукований на зворотному боці кожної карти, що робить їх відстежуваними, оновлюваними та доступними для гри як онлайн, так і офлайн. Гра поєднує три реальності разом — фізичну, цифрову та доповнену реальність. Забезпечуючи, щоб ніхто не залишився осторонь, Spellfire переходить на багато ланцюгів, ставши одним із перших, хто підтримує багатоланцюгові NFT.

Що далі для Spellfire?

Уявіть собі «бій NFT між BSC і Solana» — саме такою буде нова реальність Spellfire. Було створено лімітовані видання NFT-карт, щоб спільнота Spellfire разом ділилася успіхом гри. Загальна кількість карт становитиме 640 000 000, з них 128 000 000 зарезервовано виключно для розповсюдження через внутрішньогрупові нагороди та турніри, щоб забезпечити життєздатність гри та її спільноти.

Для чого можна використовувати Spellfire?

Оригінальні NFT-карти випускаються у вигляді карткових копій, від 1000 для легендарних до 100 000 для загальних. Власники оригінальних NFT-карт мають право отримувати до 10-кратну віддачу від інвестицій у вигляді пасивного доходу від подальших продажів карт, водночас зростаючи в ціні як рідкісні NFT. На відміну від аналогічних NFT на ринку, які мало чи взагалі не дають вартості довгостроковим власникам, Spellfire NFT-карти дозволяють спільноті отримувати прибуток завдяки пасивному володінню картами або активній грі, заробляючи власний токен $Spellfire. Токен $Spellfire є важливим у екосистемі гри та надає власникам різні форми користі. Окрім того, що $Spellfire є внутрішньою валютою Spellfire для всіх видів транзакцій, його також можна стакувати, отримуючи додаткові нагороди для своїх власників.

Яка зараз ціна Spellfire?

Живуча ціна Spellfire (SPELLFIRE) становить ₴ UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином Spellfire позиціонується на ринку?

Наразі Spellfire займає #8723 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴884258.27403398560000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу SPELLFIRE?

Обсяг токенів у обігу SPELLFIRE становить 362374848.1359 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін Spellfire за останню добу?

За останню добу Spellfire торгувався в діапазоні від ₴ (мінімум за 24 години) до ₴ (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки Spellfire віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

Spellfire досяг найвищого значення за всю історію — ₴7.12307168445856768000, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують SPELLFIRE?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для Spellfire?

Поточне зміщення ціни на -0.26% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,DaoMaker Launchpad,Ethereum Ecosystem,Card Games,Strategy Games. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-03 06:27:51 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Spellfire (SPELLFIRE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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$0.00000$0.00000

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Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

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$0.019711$0.019711

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GRVT

$0.2693
$0.2693$0.2693

+9.64%

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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