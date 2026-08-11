Курс SpaceX bStocks (SPCXB)
Поточна ціна SpaceX bStocks (SPCXB) сьогодні становить --, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SPCXB до UAH становить -- за SPCXB.
SpaceX bStocks наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- SPCXB. Протягом останніх 24 годин SPCXB торгувався між -- (мінімум) та -- (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.
У короткостроковій динаміці SPCXB змінився на -- за останню годину та на -- за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.
Поточна ринкова капіталізація SpaceX bStocks — --, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SPCXB — --, зі загальною пропозицією --. А повністю розведена вартість (FDV) становить --.
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Відстежуйте зміни ціни на SpaceX bStocks за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
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Сьогодні зафіксовано зміну ціни SPCXB на -- (--), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на -- (--), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник SPCXB змінився на -- (--), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на -- (--), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
У 2040 році ціна SpaceX bStocks потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
SPCXB is a tokenized bStock that provides investors with exposure to SpaceX and the right to convert the token into the corresponding underlying security on Binance.com, subject to applicable laws and regulations. Each token is fully backed 1:1 by the corresponding underlying shares held by the issuer through a regulated U.S. broker-dealer. By holding SPCXB, investors can benefit from: Exposure to the price movements of the underlying stock Dividend entitlements, where applicable The right to convert tokens into the underlying shares on a 1:1 basis 24/7 trading availability.
Щоб дізнатися більше про SpaceX bStocks, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:
|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|02-11 14:20:00
|Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
|02-10 18:39:21
|Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
|02-04 11:04:00
|Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
|02-04 00:48:00
|Оновлення в галузі
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|02-01 01:12:00
|Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
|01-28 07:44:00
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